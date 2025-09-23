Ad
Batterie Panasonic per Tesla Model Y: autonomia mai vista prima

Un progresso che punta a cambiare l’auto elettrica, con più autonomia, pacchi leggeri e una tecnologia che promette scadenze precise.

scritto da Rossella Vitale
Dalle dichiarazioni di Panasonic emerge un progetto che fa parlare di futuro concreto. Si lavora su accumulatori senza anodo, una soluzione in grado di aumentare la densità energetica del 25%. Non si tratta di una promessa vaga. Secondo i calcoli, una Tesla Model Y potrebbe percorrere fino a 145 km in più rispetto a oggi con la stessa dimensione del pacco batteria. In alternativa, sarebbe possibile ridurre il peso e il volume delle celle senza compromettere l’autonomia. Un dettaglio tutt’altro che marginale per chi guarda al comfort e all’efficienza. La produzione di queste celle innovative viene indicata per il 2027, una data che segna un traguardo ormai vicino. La domanda è inevitabile: questa attesa saprà ripagare le aspettative?

Il segreto tecnico delle nuove batterie

Rumors hanno riportato che l’idea sulle batterie non riguarda solo Panasonic. Molti guardano a questa strada, ma Panasonic sembra pronto a forzare i tempi. Il progetto prevede che l’anodo non sia presente nella fase iniziale di produzione. L’anodo in litio metallico si formerebbe soltanto con la prima ricarica. Grazie a questo processo, diventa possibile inserire più materiale catodico attivo come nichel, cobalto e alluminio, aumentando la capacità delle batterie senza modificarne il volume. L’azienda, tuttavia, ha sottolineato la volontà di ridurre la quantità di nichel, risorsa costosa e di difficile approvvigionamento. Tutto lascia intendere che il bilanciamento dei materiali sarà fondamentale per mantenere prestazioni e sostenibilità.

Il legame tra Tesla e Panasonic non è un segreto di stato, sono partner da tempo. Se i tempi dichiarati verranno rispettati, la casa di Elon Musk potrebbe godere di un vantaggio significativo con più autonomia, pacchi leggeri, maggiore efficienza. Non mancano però i dubbi. I costi di queste batterie restano avvolti nel silenzio, almeno ad ora. Saranno più alti o più bassi rispetto alle celle attuali? Al momento, non esistono risposte certe, l’unico dato fermo è la prospettiva del 2027. Fino ad allora, resta la consapevolezza che ogni progresso tecnico, soprattutto riguardante le batterie,  potrebbe incidere direttamente sul futuro dell’auto elettrica.

