Caviar firma iPhone Air Zenith: oro 18 carati, pelle e serie limitata da 39 mila dollari

Come da tradizione, Caviar accompagna il debutto dei nuovi top di gamma con versioni “couture”. Per il recente iPhone Air, la maison — oggi con sede a Dubai — ha preparato sei modelli che puntano su materiali preziosi e lavorazioni artigianali. La gamma parte da iPhone Air Black, in titanio e pelle di coccodrillo nera, con prezzi da 7.610 dollari, e culmina nell’iPhone Air Zenith, l’allestimento più ricercato.

iPhone Air Zenith: cosa cambia rispetto al modello standard

Il lavoro di Caviar riguarda l’estetica, non l’hardware. Telaio e parte alta del retro, dove trovano posto fotocamera e flash, sono stati riprogettati con inserti smaltati in oro 18 carati. Sul bumper compare il logo della maison, mentre in basso è incisa la firma “Caviar”. Il dorso è rivestito in pelle di coccodrillo nera. L’insieme è volutamente scenografico, nel solco delle personalizzazioni “statement” tipiche del marchio.

Dotazione e tiratura

La confezione include un cofanetto dedicato con chiave in oro 24 carati e una moneta Caviar da collezione. Ogni esemplare è accompagnato da un certificato di autenticità con cinque livelli di protezione e da un certificato personale intestato all’acquirente. La serie limitata è di soli 3 pezzi, dettaglio che ne definisce il posizionamento collezionistico.

Prezzi e versioni

Per iPhone Air Zenith i listini sono i seguenti:

38.930 dollari per 256 GB

39.290 dollari per 512 GB

39.640 dollari per 1 TB

In dotazione è prevista una garanzia di 1 anno; l’azienda comunica che il supporto prosegue anche oltre, con canali dedicati per l’assistenza.

Come si acquista

L’ordine si effettua tramite contatto con un commerciale, partendo dal sito di Caviar. Il pagamento può avvenire anche in criptovalute. La consegna è disponibile worldwide, con spedizione affidata a corrieri selezionati e tempistiche nell’ordine di un paio di settimane; restano a carico dell’acquirente tasse e oneri doganali.

Le altre varianti della linea

Oltre alla Zenith, la collezione include versioni con titanio e pelle di coccodrillo nera (iPhone Air Black) e ulteriori finiture che elevano il prezzo a seconda dei materiali impiegati. In ogni caso, la filosofia resta la stessa: lo smartphone Apple rimane invariato internamente, mentre il lavoro di Caviar si concentra su cover, cornici e dettagli esterni per trasformarlo in un oggetto di lusso.