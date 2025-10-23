Quando la comodità diventa un’arma: il lato oscuro degli AirTag

La tecnologia è una cosa fantastica, diciamocelo. Quei piccoli dischetti bianchi di Apple, gli AirTag, e tutti i loro cugini, ci hanno salvato la vita un milione di volte: addio ansia da chiavi smarrite, addio bagagli persi in aeroporto. Sono diventati così normali che quasi non ci pensiamo. Ma come spesso accade con gli strumenti potenti, basta un cambio di mano per trasformare la comodità in un vero e proprio incubo. L’ultima storia agghiacciante arriva dalla Florida, e ci ricorda che lo stesso oggetto che ci aiuta a ritrovare il portafoglio può essere usato per seguirci fin dentro casa.

Un AirTag ha trasformato una notte qualunque in un incubo

Qui non parliamo di un caso isolato di stalking, ma di una vera e propria aggressione studiata a tavolino, una roba da film thriller. Due tizi, Luis Charles e Odardy Maldonado-Rodriguez, hanno deciso di usare un AirTag per fare i ladri 2.0. Hanno piazzato il localizzatore, probabilmente con un po’ di nastro adesivo e pochi secondi di lavoro, sotto la scocca di un SUV. L’obiettivo? Seguire la coppia proprietaria dell’auto fino a casa, in una tranquilla zona residenziale di Odessa.

Ed è esattamente quello che è successo. L’AirTag ha fatto il suo sporco lavoro in maniera impeccabile, tracciando ogni movimento e guidando i malviventi fino alla residenza delle vittime. Appena la coppia è scesa, i due ladri, armati, li hanno affrontati. Hanno trascinato la donna in casa e costretto entrambi a entrare sotto minaccia. Un momento di puro terrore domestico.

Fortunatamente, in questa brutta storia la tecnologia ha avuto un ruolo da doppio agente. L’AirTag ha tradito la coppia, ma è stato un vecchio e solido sistema di allarme domestico a salvarla. Il sistema di sicurezza si è attivato immediatamente, rompendo il silenzio e costringendo i due a una fuga precipitosa. La loro rapidità non è bastata, però, a cancellare le tracce: telecamere e registrazioni li hanno immortalati in azione, permettendo alle autorità di identificarli e arrestarli in un batter d’occhio. Ora Charles e Maldonado-Rodriguez dovranno rispondere di accuse pesantissime, che includono rapimento a mano armata e uso illecito di dispositivi di tracciamento.

L’episodio fa suonare un campanello d’allarme fortissimo. Apple si è dotata di strumenti anti-stalking: l’AirTag, se ti segue per troppo tempo, dovrebbe emettere un suono o inviare notifiche agli iPhone vicini. Ma la realtà è complessa: sotto il rumore di un motore e protetto dalla scocca di un SUV, quel suono può svanire nel nulla. Per non parlare del fatto che chi ha un telefono Android non riceve automaticamente queste notifiche senza installare l’apposita app di Apple e attivarla, una misura che non tutti adottano.

Questa storia ci insegna che, in un mondo sempre più connesso, la sicurezza non è mai scontata e che anche gli oggetti più semplici e utili richiedono una vigilanza costante, perché il confine tra praticità e pericolo è, in effetti, sottilissimo. Dobbiamo imparare a guardare la nostra tecnologia con un occhio più critico e attento.