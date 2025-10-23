Ad
Pagare il prezzo di errori altrui, l’altra faccia della crisi climatica

La crisi climatica non colpisce tutti allo stesso modo, c'è chi paga il prezzo di scelte fatte da altri e chi non paga le conseguenze.

scritto da Rosalba Varegliano
crisi climatica

Non servono grafici o numeri per capire che il mondo sta cambiando: basta guardarsi intorno. Estati sempre più torride, piogge improvvise e città che si allagano nel giro di poche ore. Ma c’è un aspetto di questa emergenza che spesso passa in sordina, pur essendo ovvia: la crisi climatica non è uguale per tutti.

Mentre alcuni possono permettersi di installare climatizzatori o trasferirsi in zone più sicure, milioni di persone non hanno alternative. Nei villaggi agricoli, un solo raccolto andato perso può significare mesi di fame. In alcune regioni dell’Africa o del Sud-est asiatico, una stagione di piogge in ritardo distrugge intere economie familiari. E quando la terra non offre più da vivere, resta solo una scelta: partire.

I più fragili in prima linea

Dietro ogni grande notizia sul clima ci sono volti dimenticati: contadini che non riescono più a coltivare, pescatori con mari troppo caldi, famiglie costrette a spostarsi per sopravvivere. La povertà rende ogni disastro naturale dieci volte più devastante. Non è solo una questione ambientale, ma una catena di ingiustizie che si autoalimenta.

Chi ha meno risorse abita spesso in zone più esposte a frane, alluvioni o siccità. Mancano infrastrutture solide, ospedali vicini, reti di aiuto. Così, quando arriva l’uragano o la siccità, non è solo la natura a colpire: è l’intero sistema che crolla addosso ai più deboli.

Giustizia climatica, non solo ecologia

Parlare di crisi climatica significa parlare anche di responsabilità. I Paesi che da decenni alimentano l’inquinamento globale dovrebbero essere i primi a sostenere chi oggi ne subisce le conseguenze peggiori. Eppure, troppo spesso, le promesse di aiuti economici restano sulla carta. Serve un cambio di prospettiva. Non basta più piantare alberi o ridurre le emissioni: bisogna ricostruire equilibrio tra chi ha potuto consumare qualunque cosa indisturbato e chi oggi lotta solo per sopravvivere.

Nessuno è salvo

Ogni volta che un’ondata di calore colpisce una città, o un fiume straripa, ci viene ricordato che siamo tutti connessi. La crisi climatica non è un problema lontano: è una realtà che bussa alle nostre porte, giorno dopo giorno. E se vogliamo davvero cambiare qualcosa, dobbiamo iniziare da un principio semplice ma potente: proteggere prima e anche chi ha meno.

