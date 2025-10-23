Jurassic World Evolution 3, svelati i requisiti per giocare su PC

Il nuovo Jurassic World Evolution 3 è finalmente disponibile su tutti i principali store per PC e console. Gli appassionati dei titoli gestionali potranno divertirsi a costruire il proprio parco dei dinosauri in un modo del tutto nuovo e inedito.

Gli sviluppatori di Frontier Developments hanno introdotto feature esclusive all’interno del nuovo capitolo, al fine di permettere una personalizzazione senza limiti. Oltre alle modifiche per le varie strutture, sarà possibile gestire l’ambiente in un modo rivoluzionato, creando il Jurassic World dei propri sogni.

Inoltre, l’introduzione dei cuccioli e della loro gestione, per la prima volta all’interno del franchise apre la porta a nuove sfide. Come hanno sottolineato gli sviluppatori, i dinosauri adulti dovranno trovarsi bene all’interno del proprio habitat e dovranno incontrare un altro esemplare della propria specie con cui c’è affinità caratteriale.

Solo dopo aver soddisfatto questi requisiti sarà possibile ottenere un cucciolo. I nuovi nati, avranno requisiti differenti dagli adulti, quindi bisognerà bilanciare in maniera ottime le esigenze di tutte le creature presenti nel parco.

Jurassic World Evolution 3 è stato ottimizzato da Frontier Developments per girare su una vasta gamma di PC senza troppi problemi

Considerando tutti questi elementi, Jurassic World Evolution 3, gli utenti PC devono valutare attentamente la propria build prima di procedere all’acquisto. Per fortuna, la configurazione necessaria per far girare il titolo con i requisiti minimi (risoluzione a 1080p con preset medi) non è troppo spinta e alla portata di gran parte dei giocatori:

Sistema operativo: Windows 10 64 bit (versione minima 22H2)

Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM) o Intel Arc A750 (8 GB VRAM)

DirectX : Versione 12

Spazio su disco: 25 GB (SSD)

Tuttavia, per godere appieno del titolo con il massimo della grafica ad una risoluzione di 1440p, le build richieste iniziano a diventare impegnative:

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11

Processore: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB VRAM), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) o Intel Arc B580 (12 GB VRAM)

DirectX : Versione 12

Spazio su disco: 25 GB (SSD)