OnePlus 15 punta su potenza e raffreddamento: prestazioni da gaming al centro del nuovo teaser

A pochi giorni dalla presentazione in Cina, OnePlus continua ad alimentare l’attesa per il suo nuovo top di gamma, il OnePlus 15, con una serie di teaser dedicati a potenza, dissipazione del calore e prestazioni di gioco. L’azienda parla di un dispositivo capace di “riscrivere gli standard” grazie a un sistema di raffreddamento di nuova generazione e a componenti hardware sviluppati per offrire un’esperienza da console portatile.

Il protagonista è il sistema Glacier Cooling, realizzato con acciaio ultra-sottile in grado di disperdere il calore due volte più velocemente rispetto alla generazione precedente. A completare la struttura, un chip dedicato alla gestione termica – definito “Glacier chip air conditioning architecture” – che abbassa la temperatura del processore durante le sessioni intense di gioco o multitasking. Inoltre, lo strato di aerogel “spaziale” isola la superficie posteriore per mantenere le dita fredde anche dopo minuti di utilizzo prolungato.

Nuove tecnologie per il gaming e prestazioni estreme

Il OnePlus 15 introduce anche il primo “Gaming Hand Cooling Model”, un sistema che controlla dieci aree di calore sul dispositivo per mantenere costante la temperatura nei punti di contatto. L’obiettivo è chiaro: garantire comfort e reattività durante le lunghe sessioni di gioco, sfruttando al massimo il display AMOLED a 165 Hz e il nuovo framework di sincronizzazione touch-display, completamente riscritto per migliorare la precisione dei comandi.

Tra le altre novità, spicca il chip di rete G2, progettato per offrire una connessione stabile anche in ambienti difficili, e un giroscopio di nuova generazione con specifiche da console per aumentare la precisione nei titoli che sfruttano il movimento.

Batteria, design e posizionamento sul mercato

Solo 24 ore fa, OnePlus ha confermato la presenza di una batteria da 7.300 mAh con ricarica rapida a 120W cablatae 50W wireless, alimentata dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e da 12 GB di RAM. Un pacchetto che mira a garantire autonomia e potenza in ogni contesto, senza compromessi.

Il design segna una svolta rispetto ai modelli precedenti: sparisce l’iconico modulo fotografico circolare, sostituito da un’estetica più pulita e moderna. Il lancio globale è atteso per novembre, in anticipo rispetto al solito calendario del marchio, posizionando il dispositivo a diretto confronto con iPhone 17, Xiaomi 17 e, in prospettiva, con il futuro Galaxy S26.

Con queste premesse, il OnePlus 15 punta a imporsi come un nuovo riferimento nel segmento gaming flagship, combinando design, autonomia e potenza termica in un unico prodotto.