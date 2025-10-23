Amazon Web Services: arriva un nuovo modulo per l’AI agentica

Nel panorama in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale agentica, Amazon Web Services (AWS) compie un passo strategico. Ciò con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel settore. L’azienda ha introdotto un nuovo modulo dedicato all’interno del Partner Transformation Program (PTP), concepito per accompagnare i partner nello sviluppo di soluzioni autonome basate su AI. L’iniziativa segna un momento di svolta nell’approccio alla formazione e al supporto tecnologico. Ciò in particolare per le organizzazioni del settore pubblico, dove le applicazioni di AI stanno conoscendo un’accelerazione importante.

Amazon Web Services: nuovo intervento per l’AI agentica

L’obiettivo non è offrire nuovi strumenti, ma costruire un ecosistema operativo strutturato capace di trasformare le idee in progetti concreti. Il PTP si articola in due percorsi. Uno “Fondamentale“, per i partner che si affacciano per la prima volta all’intelligenza agentica, e uno di “Sviluppo della Soluzione“, dedicato a chi è pronto a portare i propri prototipi alla fase di produzione. Nel primo caso, il focus è sull’orientamento strategico e sulla definizione dei casi d’uso. Nel secondo, sul perfezionamento tecnico grazie a un set di strumenti che include Amazon Bedrock AgentCore, Strands Agents e altre tecnologie pensate per costruire prodotti minimi funzionanti (MVP) destinati al mercato.

Al centro di questa architettura si trova l’intero ecosistema di servizi di AI agentica di AWS, che comprende piattaforme come Amazon Q, AWS Transform e Amazon Nova Act. L’obiettivo è sviluppare agenti capaci di comprendere, decidere e agire autonomamente. Mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza, trasparenza e conformità normativa.

Le soluzioni che nasceranno da tale percorso potranno essere pubblicate nella sezione AI Agent & Tools dell’AWS Marketplace. Un canale che garantisce ai partner maggiore visibilità e accesso diretto a una rete globale di clienti. Oltre alla componente tecnologica, il programma offre workshop dedicati, supporto tecnico specialistico e crediti sandbox. A ciò si unisce una guida completa per la fase di distribuzione.