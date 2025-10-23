Skoda sfida KIA EVO 9: maxi SUV spiato al Nürburgring

A quanto pare, Skoda per il prossimo anno hai intenzione di confrontarsi con colossi del settore per quanto riguarda la linea dei SUV di grandi dimensioni, nello specifico pare che stia lavorando ad un nuovo modello in formato decisamente maxi da sette posti che andrà a competere con colossi come Kia Evo 9, a confermare tutte queste ipotesi, abbiamo le foto spie scattate direttamente al circuito del Nürburgring che inquadrano un primo muletto di questa vettura mentre mette alla prova meccaniche e sospensioni presenti a bordo, cerchiamo insieme di scoprire qualche dettaglio in più da queste foto.

Cosa possiamo capire

Nello specifico, l’auto in questione dovrebbe debuttare nel 2026 offrendo per l’appunto se i posti andando di fatto a riprendere il design che abbiamo già visto con la Skoda Vision 7S, parliamo infatti di una vettura dalla lunghezza complessiva di 4,9 m in grado di offrire uno spazio decisamente ampio al proprio interno, per il resto non sappiamo molto sul nome ufficiale che avrà l’automobile in questione, ma possiamo vedere che anteriormente è presente il nuovo “Tech Deck Face“, rivisitazione della classica calandra Skoda, già vista sulla Elroq e sul restyling della Enyaq.

Per il resto, il frontale è caratterizzato dalla presenza di forme allungate con fari sottili, il tutto per restituire sicuramente un design decisamente più moderno rispetto alle generazioni precedenti, per quanto riguarda invece le motorizzazioni, molto probabilmente la vettura adotterà la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen o forse la sua evoluzione MEB+, per quanto riguarda invece il Power Train ancora non ci sono elementi che consentono di capirlo o dedurlo, è utile però sottolineare come l’auto che state guardando è la realizzazione di un concept presentato nel 2022 che montava a bordo delle batterie da 89 kWh per un’autonomia di 600 km, non rimane dunque che stare a vedere se tale dato si trasformerà poi in realtà.