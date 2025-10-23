SBS: Power Control 2.0 trasforma la ricarica intelligente

Dopo il successo delle SmartBuds AI, SBS svela una nuova generazione di dispositivi dedicati al mondo dell’energia. La linea Power Control 2.0 nasce per offrire un controllo totale della ricarica, in ogni momento e con qualsiasi dispositivo. Grazie al display LCD TFT, ogni dato è chiaro, leggibile, reattivo. Livello di carica, potenza in uscita, porte attive, temperatura: tutto è sotto gli occhi, sempre. La tecnologia Power Control 2.0 analizza i dispositivi collegati e regola automaticamente la potenza erogata. Ogni ricarica diventa intelligente, adattiva, sicura. Il sistema SBS monitora costantemente la temperatura e stabilizza il flusso di potenza per garantire prestazioni costanti nel tempo.

Smart Power Bank e Power Lite: energia anche in movimento con SBS

Ogni dettaglio è studiato da SBS per offrire efficienza e durata. Lo Smart Power Bank da 10.000 mAh si presenta come un compagno ideale per smartphone, tablet e piccoli dispositivi. Dispone di una porta USB-C Power Delivery fino a 35 W e di una porta USB-A con ricarica rapida adattiva fino a 22,5 W. La potenza si adatta automaticamente, garantendo stabilità e sicurezza in ogni fase. Il Power Lite da 20.000 mAh alza l’asticella con fino a 100 W di potenza in uscita tramite USB-C Power Delivery. Laptop, MacBook, ultrabook e console portatili trovano così una fonte d’energia affidabile, veloce e intelligente. La promessa di SBS è potenza su misura, senza sprechi.

Anche la ricarica da parete diventa intelligente con SBS. Lo Smart Wall Charger, disponibile in versioni da 70 W, 100 W e 140 W, offre una gestione dinamica dell’energia. Analizza i dispositivi collegati e distribuisce la potenza in modo equilibrato. Sul display, ogni informazione è immediata: potenza erogata, stato di ricarica, porte attive. Tutto sotto controllo, senza margine d’errore. Compatto, efficiente, potente. Perfetto per laptop, smartphone, tablet e accessori audio. La tecnologia Power Control 2.0 trasforma un gesto quotidiano in un’esperienza consapevole. L’energia non è più un semplice flusso: diventa un dialogo continuo tra dispositivo e caricatore. La disponibilità dei prodotti SBS resta attesa, così come i prezzi. Fino ad allora, resta la promessa di un futuro dove ogni ricarica sarà più intelligente, sicura e trasparente.