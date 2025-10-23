Maserati e la sfida dell’ elettrico: sconti record negli Stati Uniti

Il mercato americano si conferma una sfida complicata per Maserati. L’azienda infatti sta vivendo una delle fasi più delicate della sua storia recente. Le vendite dei modelli elettrici faticano a decollare e il marchio è costretto a rivedere le proprie strategie per restare competitiva. Dopo aver sospeso lo sviluppo di alcuni progetti la casa automobilistica punta ora su una mossa decisa. Parliamo di sconti fino a 50.000 dollari sulle sue vetture a zero emissioni.

Tale decisione, senza precedenti, riflette la necessità di smaltire le scorte di modelli invenduti. Eppure non ha ancora conquistato il pubblico. In prima linea nella campagna promozionale ci sono la GranTurismo Folgore e la GranCabrio-Folgore, due sportive elettriche di lusso che negli Stati Uniti partono da oltre 200.000 dollari. Con gli incentivi proposti, il loro prezzo scende di molto, avvicinandole a una clientela più ampia. Restano invece escluse dagli sconti le versioni con motore termico V6 Nettuno, ancora considerate i modelli di riferimento Maserati.

Maserati Grecale Folgore: taglio di prezzo anche per il SUV elettrico

La politica di incentivi coinvolge anche la Maserati-Grecale Folgore. Ovvero il SUV elettrico del marchio, che ora beneficia di una riduzione di 25.000 dollari sia sull’acquisto diretto sia sul leasing. Si tratta di un segnale chiaro. Maserati vuole spingere l’elettrificazione, ma incontra resistenze da parte del mercato, dove il prezzo resta un ostacolo importante. Per confronto, la versione a benzina Grecale Modena riceve un incentivo molto più contenuto, di soli 3.000 dollari, evidenziando la difficoltà nel rendere più attrattivi i modelli elettrici.

Dietro questa strategia c’è la consapevolezza che il marchio deve recuperare terreno. Le elettriche Maserati rappresentano un passo importante nella transizione ecologica del brand, ma non bastano design, lusso e potenza per convincere gli automobilisti americani. I quali, pare, sembrano essere sempre più orientati verso marchi già consolidati nel settore elettrico come Tesla o Porsche.

L’offerta, valida per tutto il mese di ottobre 2025, è un test decisivo per il futuro dell’azienda. Gli sconti potranno stimolare le vendite nel breve periodo, ma servirà una strategia più solida per garantire al marchio un ruolo di primo piano nell’era elettrica.