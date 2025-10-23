L’audio nativo di Gemini Live arriva ovunque e introduce le conversazioni più naturali e su misura

Gemini Live

Google amplia la disponibilità dell’audio nativo di Gemini Live, la funzione che permette di dialogare con l’assistente AI attraverso conversazioni più fluide, spontanee e personalizzabili. Dopo l’esordio sui Pixel 10, il rollout sta raggiungendo altri dispositivi Android, segnando un passo avanti nell’esperienza d’interazione vocale con l’intelligenza artificiale di Mountain View.

Come funziona l’audio nativo di Gemini Live

L’audio nativo sfrutta le capacità dell’API Flash Live di Gemini 2.5, e rappresenta la versione più evoluta del riconoscimento vocale di Google. Il sistema non si limita a trascrivere o interpretare le parole, ma analizza l’intonazione, il ritmo e il tono della voce dell’utente per adattare dinamicamente la propria risposta. In pratica, Gemini riesce a “leggere” lo stato d’animo del parlante:

Se percepisce stress o agitazione, risponde con voce calma e rassicurante.

Se rileva entusiasmo o tono positivo, restituisce un ritmo più vivace e coinvolgente.

Oltre alla risposta empatica, l’utente può personalizzare il timbro, la velocità e perfino l’accento della voce di Gemini, scegliendo tra diverse impostazioni vocali. L’obiettivo è quello di costruire un assistente più umano, in grado di modulare il dialogo in base al contesto e alla personalità di chi interagisce.

La guida visiva contestuale

Accanto alla voce arriva anche la guida visiva, una funzione che rende Gemini capace di riconoscere oggetti nel mondo reale. Utilizzando la fotocamera del dispositivo, l’assistente è in grado di evidenziare visivamente ciò che si sta cercando, con un effetto di messa a fuoco animata che aiuta a localizzare l’oggetto nell’ambiente.

È una novità utile sia per la ricerca visiva sia per la navigazione contestuale — ad esempio per individuare un prodotto su una scrivania o un elemento in una stanza. La funzione, inizialmente riservata a pochi modelli, è ora in distribuzione su più smartphone Android, anche per gli account gratuiti, confermando l’intenzione di Google di rendere Gemini più accessibile e universale.