Jurassic World Evolution 3, il gestionale a tema dinosauri disponibile da ora

Dopo un’attesa lunga quattro anni ecco debuttare ufficialmente Jurassic World Evolution 3. Il terzo capitolo del gestionale a tema dinosauri è disponibile dal 21 ottobre 2025 su Steam, Windows Store, GeForce Now, Epic Games Store, Xbox Series X|S e PS5.

Gli sviluppatori di Frontier Developments hanno fatto tesoro dell’esperienza maturata nei precedenti capitoli per creare un’esperienza quanto più completa possibile. Tra le novità più attesa da parte dei giocatori c’è certamente l’introduzione dei cuccioli di dinosauro.

I cuccioli amplieranno le possibilità di gameplay modificando l’approccio alla gestione dei dinosauri stessi. Inoltre, per ottenere questo cambiamento, gli sviluppatori hanno dovuto introdurre anche il dimorfismo degli animali e la possibilità di ottenere la riproduzione naturale.

Entra nel mondo di Jurassic World Evolution 3. Gioca con cuccioli di dinosauro e scopri tutte le nuove attrazioni.

Come se non bastasse, sono state aggiunte nuove attrazioni come il Tour in mongolfiera, Incontro con i dinosauri e Crociera nel Cretaceo. Attraverso il Generatore di isole sarà possibile modificare tantissimi parametri per creare la propria isola ideale.

Il sistema di gestione di Jurassic World Evolution 3 risulta migliorato rispetto al precedente capitolo grazie ad alcune soluzioni intelligenti introdotte dagli sviluppatori. Utilizzando le telecamere di sicurezza e la nuova squadra di manutenzione su fuoristrada guidabile sarà più semplice ed immediato tenere tutto sotto controllo, anche nei momenti di crisi.

L’esperienza di gioco può vantare tantissime novità ma gli sviluppatori non si sono di certo limitati a questo. La nuova modalità Campagna consentirà di affrontare una storia del tutto inedita ma sempre legata al franchise di Jurassic World. Non mancherà la modalità Sandbox in cui divertirsi a creare il proprio Jurassic World dei sogni e la modalità Sfida in cui bisognerà rispettare determinati parametri imposti per superare la prova.

I giocatori di Jurassic World Evolution 3 dovranno imparare a gestire oltre 85 specie preistoriche per garantire una varietà unica. Gli sviluppatori hanno confermato che tutte le specie presenti nel precedente capitolo verranno introdotte in forma completamente gratuita. La prima specie sarà il Kentrosaurus e altre seguiranno nel corso delle prossime settimane.