HTC torna in scena al gitex 2025: nuovi smartphone e un modello dedicato al gaming

HTC prova a tornare sotto i riflettori del mercato mobile internazionale. Durante il GITEX 2025 di Dubai, l’azienda ha infatti svelato una nuova serie di smartphone appartenenti alla linea Wildfire. Ma non solo. Anche un modello inedito pensato specificamente per il gaming. Nonostante da anni il marchio non occupi più un ruolo centrale nel settore degli smartphone continua però a proporre nuovi modelli. Segno questo che non ha intenzione di abbandonare completamente il mercato.

La serie HTC wildfire si rinnova

Le immagini condivise da Yasuhiro Yamane su X mostrano i nuovi dispositivi della gamma, che dovrebbero debuttare ufficialmente entro la fine del 2025. Tra i modelli esposti, il più interessante è quello con dettagli rossi sul retro. Secondo le prime informazioni trapelate, il dispositivo sarà equipaggiato con un processore Unisoc T765, una batteria da 5.600mAh e una fotocamera posteriore principale da 50MP, affiancata da una frontale da 16MP. Specifiche che lasciano intendere la volontà di HTC di offrire un’alternativa economica per i gamer, puntando sull’autonomia e su un design aggressivo.

Accanto al modello da gaming, HTC ha mostrato quattro nuovi smartphone della linea Wildfire. Tutti caratterizzati da uno stile distintivo del modulo fotografico posteriore. Anche se al momento mancano schede tecniche complete, le differenze estetiche fanno pensare che il marchio stia cercando di diversificare la gamma, puntando su vari settori di mercato. Quindi dai modelli più accessibili a quelli pensati per un pubblico più esigente.

Al GITEX 2025, la società ha poi presentato un nuovo telefono robusto, progettato per resistere a urti e condizioni ambientali estreme. Un prodotto che conferma la volontà del marchio di esplorare nicchie specifiche del mercato mobile. Anche se non sono ancora disponibili dettagli ufficiali su prezzi e disponibilità europea, il ritorno della serie Wildfire potrebbe segnare una nuova fase per HTC. L’ azienda infatti sembra pronta a ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo Android grazie a dispositivi dal design riconoscibile e ottime prestazioni.