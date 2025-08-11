HTC Wildfire E4 Plus,ufficiale nuovo entry-level di HTC

A quanto pare il produttore tech HTC continua a puntare su smartphone di fascia entry-level. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato thailandese un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Ci stiamo riferendo al nuovo HTC Wildfire E4 Plus. Quest’ultimo ha una scheda tecnica in linea con la sua fascia di appartenenza ed ha un prezzo decisamente contenuto. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

HTC Wildfire E4 Plus arriva ufficialmente per il mercato thailandese

In queste ultime ore il produttore tech HTC ha presentato in veste ufficiale per il mercato thailandese un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo HTC Wildfire E4 Plus. Quest’ultimo va così ad aggiungersi agli smartphone di fascia entry-level del marchio tech.

Sul fronte, lo smartphone presenta un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale del pannello è pari a 6.74 pollici con una risoluzione pari ad HD+. Nonostante la fascia di prezzo di appartenenza, lo smartphone può vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il form factor del display è pari a 20:9.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’azienda ha deciso di montare a bordo un processore Unisoc. Si tratta in particolare del soc Unisoc T606. A supporto delle performance sono poi presenti tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno. Per ogni evenienza, gli utenti possono comunque espandere la memoria tramite una apposita scheda microSD.

Per quanto riguarda l’autonomia, a bordo del nuovo smartphone HTC troviamo una batteria con una capienza molto ampia pari a ben 5000 mah. È presente il supporto alla ricarica rapida da 10W tramite porta di ricarica USB Tipo-C.

Il nuovo HTC Wildfire E4 Plus sarà distribuito ad un prezzo di circa 100 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se arriverà per il mercato italiano.