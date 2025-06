Visore VR di Meta, contenuti esclusivi con il nuovo modello

Meta sta lavorando a Loma (o Puffin), il suo nuovo visore VR. Nel frattempo pare sia in trattative con Disney e A24 per proporre contenuti esclusivi in occasione del lancio.

L’obiettivo dell’azienda è proporre contenuti in streaming con l’arrivo del suo visore, che è simile ad un paio d’occhiali e potrebbe essere utilizzato nel quotidiano. Descritto come un modello leggero abbinabile ad un piccolo accessorio molto pratico, che si può portare in tasca. Il design del nuovo visore di Meta ricorda vagamente quello di un altro dispositivo ma non ci sono ancora conferme sulle caratteristiche. Sappiamo che sarà leggero e con sistemi innovativi che possono soddisfare le esigenze di ogni utente.

L’azienda intende puntare tutto su investimenti sostanziosi per offrire contenuti immersivi – sia nuovi progetti originali che adattamenti di prodotti esistenti. Lo scopo è dare ai consumatori più di un semplice visore e di una piattaforma per Realtà Virtuale. Spicca tra i probabili accordi andati a buon fine quello con Disney. Le aziende si uniranno per proporre un’esperienza a tema Star Wars, ma non finisce qui. Meta mira anche allo sviluppo di un contenuto esclusivo con Lightstorm Entertainment, la casa di produzione di James Cameron.

Per quanto riguarda i prezzi, Loma dovrebbe posizionarsi in una fascia intermedia: più costoso dell’attuale Quest già sul mercato, ma significativamente meno costoso del Vision Pro di Apple. Non si sa con esattezza quanto costerà ma dovrebbe attenersi a questa fascia. Ricordiamo che il CTO di Meta, Andrew Bosworth, ha precisato che l’azienda sta lavorando a diversi prototipi; non tutti arrivano alla fase di produzione finale. Quindi, non è certo che Loma – o Puffin -vedranno davvero la luce sul mercato nella forma attuale. Potrebbero ottenere nuove funzioni, rimuoverne altre o semplicemente cambiare nome.