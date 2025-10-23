HONOR e BYD, un’alleanza per un futuro di mobilità intelligente

HONOR e BYD hanno ufficializzato una collaborazione che segna una nuova fase nell’evoluzione della mobilità intelligente. L’accordo è stato firmato a Milano alla presenza di James Li, CEO di HONOR, e Wang Chuanfu, Presidente e CEO del gruppo BYD. Esso prevede l’integrazione della piattaforma di connettività veicolare di HONOR con l’ecosistema intelligente DiLink di nuova generazione di BYD. L’obiettivo? Offrire esperienze di guida più fluide, personalizzate e basate sull’AI. In particolare grazie a tecnologie in grado di semplificare la vita di tutti i giorni e rendere l’interazione uomo-veicolo più naturale.

HONOR e BYD insieme verso un ecosistema più connesso e sostenibile

Tale collaborazione si concentrerà su tre direttrici principali. Ovvero sullo sviluppo congiunto di tecnologie AI per la gestione dei dispositivi connessi, sull’ integrazione tra ecosistemi per migliorare la continuità tra smartphone e auto, e sulla comunicazione coordinata per diffondere la cultura della mobilità intelligente. In pratica, ciò significa che i veicoli-BYD potranno dialogare in modo diretto con gli smartphone-HONOR, gestendo funzioni come chiavi digitali Bluetooth, riconoscimento utente, controlli vocali e servizi di bordo basati su algoritmi di IA.

Questa non è la prima collaborazione tra le due aziende. Già nel 2023 HONOR aveva introdotto, insieme a BYD, le chiavi digitali NFC, permettendo agli automobilisti di aprire e avviare l’auto con un semplice tocco sullo smartphone. L’anno successivo, la partnership si era ampliata includendo la ricarica rapida integrata a bordo. Nel 2025 il progetto compie un salto di qualità con HONOR-Car Connect, già implementato sui modelli DENZA, e destinato a raggiungere altri marchi del gruppo BYD.

Le due aziende puntano ora a co-creare un ecosistema aperto e sicuro, in cui la connessione smartphone-veicolo diventa una componente naturale dell’esperienza d’uso. Le prime innovazioni nate da questa collaborazione saranno presentate durante la HONOR Global Developers Conference e l’AI Device Ecosystem Conference 2025, dove verrà mostrata anche la piattaforma HONOR-AI Connect.