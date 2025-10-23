Google Home: cambiano i colori dei LED degli smart speaker

Google introduce un aggiornamento visivo ai suoi smart speaker, portando un piccolo ma evidente tocco di colore ai modelli Nest Mini e Nest Audio. Dopo aver pronunciato la hotword “Hey Google”, i quattro puntini a LED che caratterizzano la parte superiore dei dispositivi ora mostrano una rapida sequenza di giallo, rosso, verde e blu. Ciò prima di tornare al tradizionale bianco. Il firmware che introduce l’animazione colorata è attualmente disponibile solo per chi partecipa al programma Preview, con la versione 3.77.500695. Mentre il canale stabile resta fermo alla release 3.76.495998. Per provare l’aggiornamento, gli utenti possono iscriversi al programma Beta tramite l’app Google Home, accedendo alle impostazioni del dispositivo e selezionando la sezione Info dispositivo.

Google Home: ecco i dettagli sulla modifica dei LED

Tale evoluzione sembra strettamente legata al futuro arrivo di Gemini for Home. La nuova piattaforma di Google che integra funzionalità di intelligenza artificiale generativa nei suoi speaker. L’aggiornamento mira a sostituire progressivamente l’attuale Assistant, con i primi test pubblici previsti negli Stati Uniti il 28 ottobre. La scelta dei colori dei LED, coerente con il logo di Gemini, suggerisce un collegamento estetico tra la nuova animazione e le funzionalità in arrivo.

Allo stesso tempo, Google ha annunciato il lancio di un nuovo smart speaker, chiamato Google Home Speaker. Segnando un ridimensionamento del brand Nest, che resterà principalmente per termostati e videocamere di sorveglianza. Il nuovo modello introdurrà un anello luminoso alla base, sostituendo i tradizionali quattro puntini a LED. In tale configurazione, la luce sarà più uniforme e tendente al blu-violetto, in linea con il precedente logo di Gemini, ma non è escluso che vengano apportati ulteriori cambiamenti cromatici.

Tali modifiche dimostrano come Google sta cercando di rendere i suoi smart speaker non solo più funzionali, ma anche più espressivi e riconoscibili. La combinazione di innovazioni visive e tecnologiche indica una strategia orientata a trasformare i dispositivi domestici in strumenti interattivi e distintivi. Anticipando l’evoluzione della tecnologia AI applicata alla vita quotidiana.