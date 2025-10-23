Google Foto: in arrivo un nuovo editor per i Video Ricordo, tra musica, testi e modelli preimpostati

Google Foto

Google continua a potenziare la sua app Foto, che da semplice galleria è ormai diventata un vero e proprio hub creativo per immagini e video. Dopo il recente restyling dell’editor fotografico, il team di Mountain View sta preparando un nuovo editor dedicato ai Video Ricordo, con un approccio completamente rinnovato alla creazione dei montaggi automatici.

Un editor tutto nuovo per i Video Ricordo

Secondo quanto scoperto da Android Authority analizzando la versione 7.50 dell’app, Google Foto introdurrà presto un editor più potente e intuitivo per i Video Ricordo — quei brevi filmati generati automaticamente a partire da foto e video personali. La novità principale è che l’utente non partirà più dalle immagini, ma dalla scelta di un modello preimpostato (template), che determinerà stile, ritmo e colonna sonora del montaggio.

Ogni template conterrà:

una sequenza di montaggio predefinita, con tagli e transizioni automatiche;

una colonna sonora dedicata, che include anche brani commerciali su licenza oltre ai classici royalty free;

testi sovraimpressi già pronti, modificabili prima dell’esportazione finale.

L’obiettivo è rendere la creazione di un Video Ricordo più rapida, personalizzabile e social-ready, senza sacrificare la qualità del risultato. Google Foto dovrebbe introdurre una libreria di modelli tematici, che si adatteranno automaticamente ai contenuti della galleria o al periodo dell’anno. Tra i primi individuati compaiono:

modelli autunnali, con palette calde e musica rilassata;

template dedicati agli hobby e al tempo libero;

stili pensati per i viaggi e i riepiloghi stagionali.

Questo approccio suggerisce che Google voglia trasformare la funzione dei Ricordi in una suite di storytelling automatizzato, dove il sistema AI seleziona, monta e commenta i momenti più significativi in modo coerente e accattivante. Il nuovo editor permetterà di modificare liberamente testo, immagini e musica, consentendo così di adattare il video al proprio gusto o al tono desiderato prima della pubblicazione sui social. Rispetto al sistema attuale, che genera clip quasi del tutto automatiche, la nuova versione offrirà un equilibrio tra automazione e controllo creativo.