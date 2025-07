Google Foto ha avviato un aggiornamento dell’interfaccia che modifica in modo visibile l’esperienza d’uso quotidiana. L’app galleria di default per moltissimi smartphone Android, in particolare per quelli senza un’app multimediale proprietaria, riceve una nuova veste grafica e migliorie nella gestione del backup. La novità più immediata è l’eliminazione della scritta “Google Foto” nella parte alta dell’app: al suo posto ora campeggia il logo del servizio, una scelta che uniforma l’app al design più moderno di altri prodotti Google.

L’app Foto ha un backup più trasparente e interattivo per migliorare l’esperienza utente

Ma il cambiamento più interessante riguarda la nuova interfaccia per il backup delle foto. Con la versione 7.36 dell’app, il sistema di sincronizzazione dei contenuti con il cloud diventa più chiaro, informativo e visivamente curato. Se il backup non è attivo, comparirà temporaneamente una notifica nella parte superiore dello schermo che ne segnala l’assenza. Una volta abilitata la funzione, l’utente potrà seguire i progressi in tempo reale attraverso un pulsante contestuale che mostra la scritta “Preparazione backup”.

Toccando il nuovo pulsante, si aprirà una finestra che scende dall’alto dello schermo e riporta in modo dettagliato le fasi di caricamento. Google Foto informa ora sul numero preciso di elementi da salvare, calcola il tempo stimato al completamento del processo e consiglia di mantenere l’app aperta per accelerare la sincronizzazione. Una volta terminata la scansione iniziale, il sistema elenca in modo chiaro quanti elementi restano da sincronizzare e indica anche quante foto sono state già archiviate nel cloud.

Nel momento in cui il backup si completa, la scritta sul pulsante cambia in “Backup completato”. Anche in quel caso, un semplice tocco consente di visualizzare il riepilogo totale delle immagini archiviate per l’account attivo. Si tratta di modifiche pensate per semplificare la vita all’utente medio, offrendo un controllo più immediato sullo stato della propria libreria fotografica online.

L’aggiornamento è in distribuzione graduale tramite attivazione lato server. Potrebbero quindi passare alcune settimane prima che raggiunga tutti i dispositivi Android, anche se molti utenti lo stanno già ricevendo con l’ultima versione dell’app.