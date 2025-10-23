Google Foto: come usare l’AI integrata per modificare e organizzare le immagini

Negli ultimi mesi Google Foto è diventato molto più di una semplice galleria. L’app sfrutta ormai l’intelligenza artificiale per riconoscere soggetti, migliorare scatti e ordinare le immagini in modo automatico, senza intervento manuale.

Una delle funzioni più sorprendenti è la ricerca intelligente: digitando una parola come “mare”, “cane” o “compleanno”, l’app individua tutte le foto legate a quel contesto, anche se non contengono tag o descrizioni. L’AI riconosce volti, oggetti e ambienti, rendendo istantaneo trovare uno scatto specifico tra migliaia di immagini salvate.

Molto utile anche la pulizia automatica, che suggerisce di eliminare duplicati, screenshot temporanei o immagini sfocate. Queste operazioni avvengono in background e non cancellano mai file importanti: Google Foto mostra un riepilogo e chiede conferma prima di procedere. È un modo pratico per liberare spazio senza perdere tempo a scorrere manualmente la galleria.

Modifiche con un tocco grazie a strumenti AI

La sezione “Modifica” è oggi gestita quasi interamente dall’intelligenza artificiale. Tra le opzioni più interessanti c’è Magic Editor, che permette di spostare oggetti o persone all’interno della foto, regolare il cielo, eliminare elementi di disturbo o correggere le ombre in modo automatico. Tutto avviene con pochi tocchi, senza bisogno di conoscere software di fotoritocco.

Un’altra funzione potente è Ritocco del volto, che migliora la luminosità e il contrasto dei ritratti mantenendo un aspetto naturale. Per chi scatta molte foto in vacanza o in movimento, l’opzione HDR automatico ribilancia luce e colori, restituendo un’immagine più realistica.

La parte più utile resta però l’organizzazione: l’AI crea album automatici per eventi, viaggi o persone ricorrenti, riconoscendo volti e luoghi. Si possono anche creare collage o animazioni con i migliori scatti in pochi secondi.

L’intelligenza artificiale integrata in Google Foto dimostra come la tecnologia possa alleggerire le attività più noiose — cercare, selezionare e correggere — lasciando più spazio al piacere di rivivere i propri ricordi, senza dover passare ore a gestirli manualmente.