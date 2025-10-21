BMW Panoramic iDrive: esperienza di guida rivoluzionata

Con l’esordio ufficiale della nuova BMW iX3 la società ha fatto un passo verso il futuro decisamente importante, l’azienda infatti ha lanciato la sua nuova piattaforma insieme ai suoi nuovi Power Train i quali ovviamente porteranno una ventata di rinnovamento nelle sue vetture delle quali però l’azienda non ha dimenticato anche l’abitacolo, la società infatti proprio a partire da questo modello, lancerà la sua nuova piattaforma BMW Panoramic iDrive che punta a rivoluzionare l’esperienza di guida, nel dettaglio parliamo di un interno completamente rivisto e affinato per offrire tutto il supporto da parte della strumentazione digitale necessario senza però dimenticare l’ergonomia, scopriamo come funzionano queste nuove opzioni digitali.

Sviluppo personalizzato e specifico

Per sviluppare questa nuova evoluzione degli interni della vettura, l’azienda ha raccolto i feedback individuali dei clienti, dati di oltre 10 milioni di veicoli connessi e studi di usabilità con più di 3.000 clienti, da questo pool di informazioni è venuto fuori quali comandi fisici devono essere assolutamente a portata di mano, tra questi spiccano: i tergicristalli, gli indicatori di direzione, gli specchi esterni, il controllo del volume, il selettore della marcia, il freno di stazionamento, le luci di emergenza, la funzione di riscaldamento e sbrinamento del lunotto, gli altri comandi invece secondo la community possono tranquillamente essere posizionati su piattaforme touchscreen o all’interno del volante multifunzione.

Nello specifico i quattro elementi che rappresentano i pilastri su cui si erge questo sistema secondo BMW sono i seguenti: BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, Central Display e il nuovo volante multifunzione, i quali sono mossi dal sistema operativo integrato BMW Operating System X, il quale garantisce una gamma di personalizzazione davvero importante è la presenza di aggiornamenti costanti OTA.

Nello specifico a dominare la scena abbiamo BMW Panoramic Vision, il quale sostanzialmente è uno schermo interattivo che si presenta al di sotto del parabrezza e che mostra dal lato del conducente tutte le informazioni essenziali per la guida, il lato destro invece è personalizzabile da parte del passeggero, subito superiormente abbiamo poi BMW 3D Head-Up Display, il quale mostra i dettagli di navigazione integrata direttamente nel campo visivo del guidatore e in ultimo il display centrale che fa davvero e proprio centro multimediale da 17,9 pollici con risoluzione 3340×1440 pixel.