iQOO Neo 11 in arrivo il 30 ottobre, ecco cosa sappiamo

A quanto pare il produttore tech iQOO presenterà a breve un nuovo prodotto, inizialmente per il solo mercato cinese. Ci stiamo riferendo al nuovo iQOO Neo 11. Quest’ultimo sarà annunciato in veste ufficiale durante un evento che si terrà durante la giornata del prossimo 30 ottobre 2025, secondo le immagini teaser pubblicate in queste ore dall’azienda.

IQOO Neo 11 sta per arrivare sul mercato, ecco cosa sappiamo

iQOO Neo 11 sarà uno dei prossimi smartphone del produttore tech iQOO ad arrivare in veste ufficiale. Come già accennato in apertura, il suo debutto ufficiale è previsto inizialmente per il mercato cinese, durante un evento che si terrà nella giornata del prossimo 30 ottobre 2025.

L’azienda ha inoltre pubblicato in queste ore alcune immagini teaser ufficiali che ci hanno rivelato qualche dettaglio sulle specifiche tecniche. Secondo quanto riportato , il nuovo device dell’azienda stupirà dal punto di vista dell’autonomia. A bordo ci sarà infatti una batteria estremamente capiente, pari ad addirittura 7500 mah. L’azienda non ha confermato quale ricarica rapida sarà supportato, ma immaginiamo comunque che la potenza sarà elevata.

Sulla parte frontale, invece, l’azienda ha confermato ufficialmente la presenza di un display dalla risoluzione molto elevata pari a ben 2K. Per quanto riguarda la backcover, il produttore iQOO ha confermato anche le colorazioni ufficiali in cui sarà disponibile. Secondo i teaser, il nuovo iQOO Neo 11 sarà disponibile anche in una inedita colorazione arancione. La backcover, in particolare, avrà una texture molto particolare con dei cubi per l’appunto arancione. Ci saranno poi anche altre colorazioni, tra cui quella bianca, quella nera e una azzurrina cangiante, ma per il momento non sappiamo i nomi esatti di queste nuove colorazioni.

Insomma, si prospetta uno smartphone estremamente interessante e soprattutto prestante. Fino al 30 ottobre manca comunque ancora qualche giorno. È quindi molto probabile che l’azienda iQOO rivelerà nuovi dettagli riguardanti le altre specifiche tecniche.