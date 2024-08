AmazFit Helio Ring: anello smart in grado di monitorare la tua salute – Recensione

L’Amazfit Helio Ring è un anello intelligente per il monitoraggio del benessere, privo di pulsanti, schermi o controlli fisici. I sensori di monitoraggio della salute, posizionati all’interno, trasmettono i dati direttamente a un dispositivo Apple o Android associato tramite l’app companion Zepp Health del marchio; inoltre, condivide i dati con le app Apple Health e Google Fit.

L’Helio Ring può essere utilizzato anche per il monitoraggio dell’attività fisica, ma è limitato a soli quattro modalità sportive e non dispone di rilevamento automatico degli allenamenti. Amazfit suggerisce invece di abbinare l’Helio Ring a uno degli smartwatch di punta del marchio, come l’Amazfit Balance, per un monitoraggio completo dell’attività fisica.

Ho indossato e testato le funzionalità gratuite dell’Helio Ring per oltre un mese, scoprendo che rappresenta un’alternativa valida ad alcuni dei nomi più noti nel settore degli anelli intelligenti. Le analisi del sonno si sono rivelate particolarmente utili, mentre i dati sulla salute forniti dal dispositivo hanno mostrato una buona corrispondenza con quelli di altri popolari dispositivi indossabili durante i miei test.

Design e Materiali

L’esterno dell’Helio Ring è in lega di titanio, mentre l’interno è in plastica. Con uno spessore di soli 2,6 mm e un peso di circa 4 grammi, l’anello è leggero e, come ho constatato indossandolo per la prima volta, molto comodo da portare, anche durante il sonno.

Una linea verticale sull’esterno indica la posizione dei sensori. Per un monitoraggio ottimale, questa linea dovrebbe essere rivolta verso l’interno del dito, preferibilmente l’indice, il medio o l’anulare. Tuttavia, in condizioni di scarsa illuminazione, può essere difficile individuare questo indicatore.

L’Amazfit Helio Ring è ben costruito e dà l’impressione di essere durevole nel tempo. In meno di una settimana, ha resistito a innumerevoli urti e colpi. È persino caduto dalla mia tasca e rotolato su un pavimento di marmo senza riportare danni apparenti.

Detto questo, si graffia con relativa facilità. In meno di cinque giorni, ho notato due abrasioni evidenti. Come il Galaxy Ring, l’Helio Ring ha una resistenza all’acqua di 100 metri, adatta alla maggior parte delle attività acquatiche, escluse le immersioni subacquee serie.

Funzionalità

L’Amazfit Helio Ring vanta una tecnologia di monitoraggio della salute simile ad altri anelli intelligenti di fascia alta, includendo sensori per la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, la temperatura corporea, l’attività elettrodermica (EDA) e l’elettrocardiogramma (ECG), oltre a un giroscopio e un accelerometro integrati.

Naturalmente, per sfruttare al meglio questa tecnologia piccola ma potente, è fondamentale che l’Helio Ring calzi perfettamente. Un’aderenza troppo larga potrebbe portare a metriche imprecise.

Tutti i dati e le analisi registrati dal dispositivo sono accessibili nell’app gratuita Zepp Health, ma l’organizzazione delle informazioni è mediocre nel migliore dei casi.

Le metriche principali nell’app Zepp appaiono un po’ disordinate e talvolta eccessivamente semplificate. Ad esempio, le variazioni della temperatura corporea sono registrate durante la notte mentre si dorme, ma questi dati non sono resi accessibili. Presumibilmente, questo è per incoraggiare l’utente a pagare per le analisi più approfondite disponibili nell’app Aura a pagamento. Tuttavia, l’app Zepp mostra come la temperatura corporea media varia da una notte all’altra.

La pagina principale dell’app Zepp è personalizzabile, cosa che apprezzo, e l’Helio Ring si sincronizza rapidamente e automaticamente con l’app quando questa viene aperta.

Inoltre, come persona che detesta indossare uno smartwatch a letto un dispositivo indossabile al dito è un’alternativa allettante per me, ancor di più considerando il fatto che la maggior parte degli smartwatch richiede una ricarica notturna, mentre gli anelli intelligenti no. Quindi, sì, l’Helio Ring è migliore per il monitoraggio del sonno fin dall’inizio rispetto a qualsiasi smartwatch che ho testato, perché non è fastidioso da gestire.

Ogni mattina, il rapporto sul sonno include dettagli sulla durata del riposo e su come si confronta con le abitudini di sonno consolidate. Ad esempio, tendo a dormire otto ore o più a notte, ma in una rara occasione in cui ho dormito circa sei ore e mezza, il mio punteggio di Regolarità del Sonno era particolarmente basso: 46%, accompagnato dal suggerimento di “prestare attenzione”, cosa che ho fatto.

Come la maggior parte dei tracker del sonno, l’Helio Ring suddivide il tempo trascorso nelle diverse fasi del sonno, incluso il sonno leggero e profondo, insieme al REM. Puoi anche vedere come la qualità del tuo sonno si confronta con quella di altri utenti. Ad esempio, la scorsa notte ho trascorso il 21% del mio tempo di sonno in fase REM, che è normale (anche se non “ottimale”) e, curiosamente, più lungo del 64% degli altri utenti.

L’Helio Ring monitora inoltre la frequenza cardiaca e la qualità della respirazione durante il sonno, fornendo rapporti mattutini su entrambi. Dopo un paio di settimane di utilizzo del dispositivo, la mia frequenza cardiaca media notturna rilevata dall’Helio Ring era quasi identica a quella registrata da altri dispositivi di monitoraggio del sonno che ho testato, cosa che ho trovato incoraggiante.

La qualità della respirazione, che cerca segni di ostruzione delle vie aeree o anomalie nei pattern respiratori, riporta quanto spesso tali eventi vengono rilevati e come si confrontano con il monitoraggio delle notti precedenti. Il dispositivo rileva anche se ci si sveglia nel mezzo della notte e, in tal caso, per quanto tempo.

Tutte queste informazioni vengono analizzate e contribuiscono al punteggio giornaliero del Sonno, su una scala da uno a 100.

La metrica di Prontezza tiene conto della frequenza cardiaca a riposo (RHR) della notte precedente, della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) – ovvero la quantità di tempo tra i battiti cardiaci – della qualità della respirazione e della temperatura corporea per valutare se sei in buone condizioni per affrontare la giornata a pieno regime o se hai bisogno di prendertela con calma e riposare.

Altri aspetti del rapporto mattutino includono una misura del tempo di recupero necessario dopo gli allenamenti precedenti. Ad esempio, se ho registrato una pedalata di 32 km il giorno prima, l’Helio Ring potrebbe consigliarmi di continuare a riposare per altre dieci ore prima di affrontare un altro allenamento fisicamente impegnativo.

L’Helio Ring vanta anche il rilevamento dei pisolini. Tuttavia, ogni volta che ha registrato uno dei miei sonnellini pomeridiani, i dati erano accompagnati da un avvertimento contro l’eccessivo sonnecchiare, il che mi rende meno propenso a indossare l’Helio quando faccio un pisolino a metà giornata.

Con un’enfasi sul monitoraggio del riposo e del recupero, il monitoraggio del fitness è una priorità minore. Di conseguenza, l’Helio Ring supporta solo il monitoraggio di quattro tipi di allenamento: camminata, corsa, ciclismo e tapis roulant.

E, mentre il dispositivo terrà traccia del totale dei passi fatti durante il giornata, se desideri analisi dettagliate su una lunga passeggiata o escursione, dovrai aprire manualmente l’app Zepp e attivare il monitoraggio per l’attività. Non c’è rilevamento automatico dell’allenamento, cosa che mi ha deluso dopo aver indossato l’Helio Ring per l’intera durata di un’epica pedalata di oltre 24 km.

Dopo aver registrato un allenamento, si ottengono statistiche simili a quelle di qualsiasi altro fitness tracker, inclusi dettagli sulla distanza percorsa, il ritmo, la frequenza cardiaca media e massima, il dislivello, le calorie bruciate e le zone di frequenza cardiaca.

Puoi anche utilizzare l’Helio Ring per il monitoraggio della salute femminile. Utilizzando il sensore di temperatura corporea integrato e alcune informazioni di base inserite dall’utente, l’app Zepp cercherà di prevedere l’inizio del ciclo mestruale, i periodi di fertilità e i giorni di ovulazione. Tuttavia, a differenza dell’Oura Ring, queste informazioni non possono essere condivise con app popolari per la salute delle donne, come l’app Natural Cycles, per ulteriori analisi.

Batteria

Amazfit afferma che l’Helio Ring dovrebbe durare tra quattro e cinque giorni, a seconda delle impostazioni attivate. Ad esempio, il sensore EDA, utilizzato per monitorare lo stress, è disattivato di default a causa del suo elevato consumo energetico. Tuttavia, l’ho lasciato acceso per la maggior parte dei miei test e sono comunque riuscito a gestire facilmente quattro giorni tra una ricarica e l’altra.

L’Helio Ring viene fornito con una piccola base di ricarica USB-C. L’Helio si ricarica in modalità wireless quando posizionato sulla base, tuttavia, è necessario allineare l’anello con molta precisione per avviare la ricarica; è più difficile di quanto sembri. A parte questa frustrazione, una ricarica completa richiede meno di due ore.

Conclusioni

Per essere un prodotto di prima generazione, sono impressionato dall’Helio Ring: è ben costruito, discreto, accurato e facile da configurare e utilizzare. Naturalmente, Amazfit produce da tempo fitness tracker di buona qualità a prezzi accessibili. Quindi, immagino che non dovrei essere troppo sorpreso di quanto sia raffinata l’esperienza dell’Helio Ring.

In definitiva, il dispositivo ha un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti più diretti. Rispetto all’Oura Ring Gen 3, l’Helio Ring offre molte delle stesse analisi sul sonno e sul recupero, ma non richiede un abbonamento mensile. Confrontato con il Samsung Galaxy Ring, un prodotto esclusivo per Android, l’Helio Ring è compatibile con diversi sistemi operativi ed è anche 100 dollari più economico.

D’altra parte, l’Helio Ring non dura tanti giorni quanto questi due dispositivi. Inoltre, la limitata disponibilità di taglie è un po’ preoccupante, anche se Amazfit assicura che arriveranno più opzioni. Preferisco anche nettamente le analisi del sonno di Samsung rispetto a quelle di Amazfit.

Inoltre, mentre i dati catturati dall’Helio Ring possono essere facilmente sincronizzati con altre popolari app fitness, tra cui Strava, adidas Running, Google Fit, Apple Health e altre, lo stesso non si può dire per le metriche di Ultrahuman.

L’Helio Ring si presenta come un’opzione interessante nel mercato degli anelli intelligenti, offrendo un buon equilibrio tra funzionalità e costo, pur con alcune limitazioni rispetto ai concorrenti più affermati. La sua compatibilità con diversi sistemi operativi e la mancanza di un abbonamento obbligatorio per le funzioni principali lo rendono un’opzione attraente per molti utenti. Helio Ring può essere acquistato su Amazon a 299,90 euro.