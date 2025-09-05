Amazfit T-Rex 3 Pro: presentato ufficialmente all’IFA 2025

Amazfit ha presentato il suo nuovo smartwatch T-Rex 3 Pro. Il dispositivo si rivolge in particolare a chi pratica attività di resistenza e trail running. Quest’ultimo combina robustezza, tecnologia avanzata e autonomia. Il T-Rex 3 Pro ha già dimostrato le sue qualità sul campo. Atleti di livello mondiale come Rod Farvard, Rosa Lara Feliu e Ruth Croft hanno indossato lo smartwatch durante le gare, testandone precisione e affidabilità in condizioni estreme. L’orologio può resistere a temperature che vanno da -30 °C a +70 °C e dispone di un LED bicolore e di un sistema SOS per la sicurezza nelle escursioni.

Nuovo T-Rex 3 Pro presentato da Amazfit: ecco i dettagli

Il display AMOLED, disponibile nelle versioni da 1,32 e 1,5 pollici, raggiunge una luminosità massima di 3000 nit. Grazie all’altoparlante e al microfono integrati, gli utenti possono effettuare chiamate Bluetooth, controllare lo smartwatch con comandi vocali tramite Zepp Flow e ricevere avvisi audio durante gli allenamenti.

La navigazione è uno dei punti di forza del T-Rex 3 Pro. Lo smartwatch offre mappe offline dettagliate e interattive per città, percorsi naturali e piste da sci. Con punti di interesse aggiornati e la possibilità di generare automaticamente percorsi in base alla direzione e alla distanza desiderata. Il GPS è più preciso grazie all’antenna a polarizzazione circolare e al supporto dual-band. Riducendo così le interferenze causate da vento, alberi o edifici. Inoltre, supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo.

Il T-Rex 3 Pro copre oltre 180 modalità sportive, dai classici allenamenti di corsa e trail running fino a sport acquatici e sessioni HYROX. Tutti i dati di allenamento e recupero (VO2 max, carico di lavoro, frequenza cardiaca, qualità del sonno e BioCharge Energy Score) sono tracciati dal sensore BioTracker 6.0 e visualizzabili sull’app Zepp o su piattaforme come Strava.

L’autonomia è un altro punto di forza del dispositivo Amazfit. Quest’ultimo arriva fino a 25 giorni con uso quotidiano per la versione da 48 mm. E 17 giorni per quella da 44 mm, con prestazioni eccellenti anche con GPS e display sempre attivo. Il T-Rex 3 Pro sarà disponibile a partire da 399,90€ in due dimensioni e tre varianti di colore: Tactical Black, Black Gold e Gold & Gray. Le vendite inizieranno il 5 settembre per il modello Tactical Black, seguite dalle altre versioni nel corso del mese.