WhatsApp: attenti al gruppo truffa che vi promette soldi facili

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza costantemente tutti i giorni WhatsApp, l’applicazione di messaggistica infatti è diventata l’elemento fondamentale per restare in contatto con tutte le persone a noi care in tempo reale dal momento che ci permette di scambiare i messaggi continuamente e di sfruttare funzionalità sicuramente utili per un’esperienza d’uso perfetta.

Tutti questi elementi, ovviamente insieme hanno permesso all’applicazione di raggiungere vette riservate solamente a pochi nel contesto delle applicazioni, ciò si è tradotto in 1 mol di utenza davvero senza precedenti che continua a crescere diventando sempre più grande, un elemento che purtroppo non è passato in osservato agli occhi dei truffatori, questi ultimi infatti vedono nell’incredibile numero di utenti che usano WhatsApp un elemento utile per i loro fini fraudolenti.

Tutto ciò si è tradotto nell’esordio delle truffe online anche su WhatsApp che ormai periodicamente colpiscono chiunque, il fenomeno sta creando molti problemi anche qui in Italia ed ecco che oggi vi parliamo dell’ultimo truffa arrivata in circolazione, scopriamo come funziona.

Truffa del gruppo WhatsApp

La truffa in questione si presenta agli occhi della vittima in modo semplice ma allo stesso tempo subdolo, si viene aggiunti all’interno di un gruppo senza nessun tipo di consenso e si propone alla vittima di ottenere soldi facilmente svolgendo piccoli compiti, come mettere like ad alcuni video YouTube, dopodiché i truffatori richiederanno il vostro IBAN e vi invieranno realmente dei pagamenti, tutto ciò serve per farvi abbassare la guardia poiché in un secondo momento verrà proposto di inviare a vostra volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendovi la restituzione dell’intera somma moltiplicata più volte, indubbiamente potete intuire da soli che quella somma non tornerebbe mai al legittimo proprietario e i truffatori se ne approprierebbero.

Se anche voi doveste finire in uno di questi gruppi, non esitate a non rispondere e uscire immediatamente, onde evitare qualsiasi tipo di rischio.