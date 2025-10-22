Amazon ASSURDA: il Google Pixel 10 Pro è scontato di 200 euro

Google Pixel 10 Pro è pronto a far sentire la propria voce nel mercato con un prezzo che risulta essere sempre più alla portata degli utenti, senza andare a toccare, come è giusto che sia, le specifiche tecniche e le sue funzionalità generali. Il top di gamma dell’azienda di Mountain View è un piacere per gli occhi, e oggi è fortemente scontato grazie all’ottima promozione lanciata da Amazon.

Una promozione davvero speciale che coinvolge un prodotto di alto livello, capace di raggiungere un peso di 207 grammi, e dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, si tiene senza troppi problemi in mano, e allo stesso tempo è possibile godere di un’ottima multimedialità, con il suo display da 6,3 pollici di diagonale. Un LTPO OLED che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel, sempre ricordando avere 497 ppi, una protezione Gorilla Glass Victus 2 e un refresh rate variabile fino a un massimo di 120 Hz.

Il processore è il Google Tensor G5, octa-core che si affida a una frequenza di clock decisamente elevata, fino a 3,78GHz, con al suo fianco la GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536 e anche ben 16GB di RAM. La memoria interna varia, ovviamente, in base alla versione che avete deciso di acquistare, ma vi possiamo dire arrivare fino a un massimo di 1TB, senza possibilità di espanderla ulteriormente.

Amazon assurda, una promozione davvero speciale sul Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro è lo smartphone top di gamma che tutti vogliono, un device che parte da un listino iniziale di 1199 euro, di base scontato da Amazon di circa 100 euro, per arrivare così a costare 1099 euro. A questo punto è previsto un ulteriore risparmio di 100 euro direttamente al check-out, così da dover sostenere in finale un investimento di 999 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.