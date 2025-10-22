Apple rilascia le Beta 4 di iOS, macOS 26.1 e degli altri sistemi: Liquid Glass può diventare opaco

Gli utenti iscritti al programma Beta di Apple hanno già ricevuto la versione iOS 26.1, chiaramente in beta. In realtà tutto ciò riguarda anche gli altri sistemi operativi, tra i quali iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Ci sono diverse ottimizzazioni che arrivano a risolvere bug e malfunzionamenti vari ma anche qualche cambiamento più interessante.

Le nuove build sono identificate dai seguenti codici:

iOS 26.1 Beta 4: 23B5073a ;

iPadOS 26.1 Beta 4: 23B5073a ;

watchOS 26.1 Beta 4: 23S5031a ;

macOS Tahoe 26.1 Beta 4: 25B5072a ;

visionOS 26.1 Beta 4: 23N5042a ;

tvOS 26.1 Beta 4: 23J5571a.

L’attenzione, come spesso accade in questa fase di sviluppo, si concentra sulle piccole modifiche grafiche e sull’evoluzione del nuovo tema Liquid Glass, introdotto con la generazione attuale dei sistemi Apple e protagonista di numerosi aggiustamenti.

Liquid Glass ora anche in versione “Tinted”

Il cambiamento più interessante emerso in queste ore riguarda proprio Liquid Glass, l’interfaccia che caratterizza le ultime versioni di iOS, iPadOS e macOS. Con la Beta 4, Apple ha introdotto un nuovo toggle che consente di ridurre l’intensità dell’effetto trasparente, rendendo il tema visivamente più opaco e con un contrasto maggiore tra le finestre attive e lo sfondo.

La nuova opzione è disponibile nelle Impostazioni di Display e luminosità per iPhone e iPad, mentre su Mac si trova nella sezione Aspetto. Due le modalità selezionabili:

Classico , con trasparenza completa come nelle precedenti versioni;

Tinted, con finitura più opaca e resa cromatica più netta.

Non è previsto uno slider per personalizzare l’intensità del filtro, ma la modifica si applica anche alle app di terze particompatibili con Liquid Glass, migliorando la leggibilità e offrendo una percezione visiva più equilibrata.

Verso la versione stabile

Con queste Beta 4, Apple prosegue il perfezionamento dei propri sistemi operativi in vista del rilascio pubblico. Gli aggiornamenti di mantenimento, come la serie 26.1, sono spesso dedicati a rifinire dettagli dell’esperienza utente, in questo caso intervenendo su un tema grafico che ha diviso la community per la sua eccessiva trasparenza. L’aggiunta della modalità Tinted rappresenta quindi un passo verso una maggiore personalizzazione e coerenza visiva tra le piattaforme.