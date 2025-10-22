Stellantis: arriva il maxi investimento negli USA, 13 miliardi in 4 anni

Come ben sappiamo, il governo americano sta lavorando in modo decisamente importante nell’incentivare gli investimenti sul suolo americano su vari fronti, in modo da migliorare la produzione di prodotti all’interno degli Stati Uniti e garantirsi così introiti decisamente non indifferenti, all’interno di questo piano rientra anche Stellantis che da sempre vede il mercato americano come una grande risorsa in termini produttivi e di fatturato.

Di conseguenza, la società ha recentemente annunciato un piano di investimento sul suolo americano pari al valore di 13 miliardi di dollari che si andrà a sviluppare nel corso dei prossimi quattro anni, producendo un totale di oltre 5000 posti di lavoro in più con lo sviluppo di nuove 19 idee di prodotto e un potenziamento della produzione pari al 50% in più.

Piano strutturato

Il piano di investimenti è stato finemente strutturato dalla società e sarà diviso in più step che riguarderanno diversi Stati americani, tutto ciò è merito del nuovo CEO Filosa il quale ha rigenerato i rapporti commerciali con l’America che invece si erano palesemente deteriorati durante il periodo di operato del CEO Tavares.

Nello specifico, il piano comprende più frazioni di investimento in vari Stati, si comincia infatti con lo Stato dell’Ohio nel quale saranno investiti circa 400 milioni di dollari per la rigenerazione di un impianto produttivo già presente che porterà lo sviluppo di nuove vetture destinate al mercato statunitense.

Poi abbiamo anche lo stato del Illinois che prevederà Un investimento di oltre 600 milioni di dollari ancora una volta per riaprire Un impianto produttivo dedicato alla produzione di Jeep Cherokee e Jeep Compass per il mercato statunitense, il quale verrà messo in moto per il 2027 e garantirà oltre 3300 posti di lavoro.

Infine, abbiamo gli Stati del Michigan e del Indiana Dove la società stabilirà altri impianti produttivi dedicati sempre allo sviluppo di pick-up per il mercato statunitense, inclusive anche di fornitori e laboratori di sviluppo sempre per questo mercato.