Nuova Jeep Cherokee: il modello ritorna e spuntano le prime caratteristiche

Il SUV Jeep Cherokee torna nel 2026 e lo fa con un aspetto radicalmente rinnovato. Le proporzioni cambiano, i volumi aumentano e si allungano. Il tetto cala leggermente verso il posteriore, le linee si tendono. I passaruota restano muscolosi, ma le maniglie a scomparsa e i fari affilati evidenziano un nuovo linguaggio stilistico. La piattaforma STLA Large, condivisa con il Wagoneer S, accoglie l’evoluzione senza sacrificare il DNA Jeep. La robustezza del modello resta in tutta la sua gloria, ma la modernità avanza. Un SUV Jeep pensato per un mondo in corsa, dove stile e funzionalità si fondono.

Un SUV Jeep dalle grandi prestazioni ed anche a zero emissioni

Due versioni per due anime ben distinte. Il modello Jeep Cherokee 2026 offrirà ancora il benzina, spinto dal noto sei cilindri biturbo “Hurricane” da 3.0 litri. Una potenza da 420 CV, che potrebbe arrivare fino a 510 CV come su Grand Wagoneer. Gli scarichi visibili sul prototipo non lasciano spazio a interpretazioni. Per chi guarda oltre, in arrivo anche la Jeep Cherokee 100% elettrica. Motori doppi, trazione integrale ed una potenza da ben 600 cavalli. La batteria da 118 kWh garantirà circa 487 km secondo il ciclo EPA, molto più severo del WLTP europeo. Nessun rumore, solo accelerazione pura. Il futuro silenzioso dell’off-road targato Jeep ha ora un nome.

All’interno, lo stile segue la stessa direzione. Troviamo una plancia pulita, comandi intuitivi. Spicca il touchscreen da 12,3 pollici, già visto sul modello Jeep Wagoneer S. Ai lati, due manopole rotative e sotto c’è una barra touch gestisce il clima. Il nuovo SUV Jeep Cherokee del 2026 si posizionerà tra i modelli Compass e Wagoneer S, colmando il vuoto che vi è attualmente nella gamma Jeep. Prezzi ancora riservati, ma le stime parlano di partenza attorno ai 55.000 euro per la versione termica, oltre 70.000 euro per l’elettrica. Mentre un modello rinasce, un altro si prepara a salutare. Il Grand Cherokee lascerà infatti l’Europa entro fine 2025 e al suo posto vedremo la Jeep Wagoneer S elettrica.