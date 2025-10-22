Leapmotor B05: nuovi dettagli e prime immagini degli interni

Ad
Leapmotor B05 si prepara al debutto in Europa con uno stile moderno e un’anima tecnologica

La Leapmotor B05, conosciuta in Cina come Lafa 5, si mostra finalmente in nuovi scatti ufficiali che svelano il design degli interni. La casa automobilistica cinese ha condiviso immagini e informazioni che anticipano il debutto del modello. Un progetto previsto in patria entro fine ottobre e in Europa nel corso del 2026. La B05 rappresenta un tassello importante nella strategia di Leapmotor, specialmente dopo la partnership con Stellantis. L’azienda infatti punta a consolidare la presenza del marchio nel Vecchio Continente.

Leapmotor B05: prestazioni, autonomia e ambizioni europee

L’abitacolo della B05 colpisce per il suo stile essenziale, caratterizzato da linee pulite e materiali curati. È subito possibile notare un ampio tetto panoramico in vetro che accentua la luminosità interna. Invece i sedili anteriori, completamente reclinabili, trasformano l’interno in un ambiente versatile e accogliente. Al centro della plancia si trova un grande display per l’ intrattenimento, affiancato da un cruscotto digitale posto dietro al volante. La console centrale ospita portabicchieri, vani portaoggetti e un pad per la ricarica wireless degli smartphone. L’insieme è minimalista ma elegante, con superfici uniformi che conferiscono un tono premium a tutta la struttura interna.

Dal punto di vista tecnico, la Leapmotor B05 si posiziona nel cuore del settore delle compatte elettriche. Essa misura 4,43m di lunghezza, 1,88m di larghezza e 1,52m di altezza, con un passo di 2,73m. Insomma, dimensioni pensate per combinare comfort interno e agilità urbana. Sotto il cofano si nasconde un motore da 160kW (218 CV), capace di raggiungere i 170km/h. Il propulsore è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato). È disponibile in due versioni che offriranno autonomie di 515 o 605km secondo il ciclo cinese CLTC.

La commercializzazione della B05 inizierà in Cina. L’arrivo in Europa è invece previsto per il 2026, quando sarà proposta in più varianti, tra cui una sportiva denominata Ultra, dotata di prestazioni superiori. L’obiettivo della casa automobilistica? Offrire un’auto elettrica accessibile, efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di competere con i marchi europei più noti.

