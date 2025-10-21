Stellantis: scatta il mega richiamo di 700mila vetture con questi motori

A quanto pare sono in arrivo notizie negative da parte del gruppo Stellantis, sembra infatti che la società abbia organizzato un maxi richiamo che coinvolge la bellezza di circa 700.000 vetture, questa volta il richiamo non riguarda problemi di sicurezza legati agli airbag Takata bensì coinvolge tutte le auto dotate di un motore 1.5 Blue HDi, 2.0 HDi e 2.2 HDi, motori tra l’altro largamente utilizzati all’interno delle case automobilistiche facenti parte del gruppo in questione, non a caso le società coinvolte sono: Citroen, Peugeot, DS e Opel, i numeri sono i seguenti:

250.497 veicoli Citroen

21.130 veicoli DS

97.770 veicoli Opel

341.749 veicoli Peugeot

Qual è il problema

Nonostante si tratti di un richiamo davvero di grandi dimensioni, il problema questa volta non è di sicurezza ma riguarda un elemento decisamente piccolo, Nello specifico, stiamo parlando di una delle spie di segnalazione di eventuali problemi presenti all’interno della vettura, queste spie infatti sono molto utili poiché ovviamente segnalano prontamente un problema per consentire all’utente di intervenire onde evitare che tale problema si trasformi poi in un danno ancora più costoso, la società ha riscontrato che nelle vetture che sfruttano i motori citati sopra la spia che indica un guasto al catalizzatore e al filtro antiparticolato non funziona e dunque non segnala la presenza di eventuali problemi.

Ovviamente la società ha iniziato a contattare tutti i possessori di vetture interessate da questo problema dal momento che non accorgersi di un difetto a quel livello potrebbe comportare problematiche successive anche in sede di tagliando, di conseguenza chiunque venga contattato da Stellantis può procedere alla riparazione del malfunzionamento in modo completamente gratuito e anche in breve tempo, l’intervento infatti richiede all’incirca mezz’ora dal momento che si tratta di installare un aggiornamento all’interno della centralina dell’automobile che va di fatto ad eliminare completamente la problematica, se siete stati coinvolti anche voi da questo problema, non esitate a procedere alla riparazione.