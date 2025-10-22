Mercedes-AMG presenta la serie speciale Classe G “Made to Measure Heroes”

Mercedes-AMG ha tenuto uno speciale evento presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione dell’ottava edizione dell’AMG Performance Day. La protagonista di giornata è stata certamente la Classe G nello speciale allestimento “Made to Measure Heroes”.

La serie speciale è basata sul modello G 63 AMG e l’evento è stato il palcoscenico perfetto per il lancio italiano dell’allestimento. Il Marchio di Affalterbach ha esposto nel paddok di Imola tre modelli in Verde Pastello, Viola Metallizzato ed Electricbeam Pastello permettendo ad oltre 300 appassionati di ammirarli da vicino.

Inoltre, le possibilità offerte dal programma di personalizzazione Manufaktur sono infinite e ogni cliente potrà creare la propria Classe G su misura alle proprie esigenze. I modelli realizzati da Mercedes-AMG sono caratterizzati da rivestimenti interni in Pelle Nappa in diverse colorazioni sceltra tra quelle disponibili all’interno della vasta gamma Manufaktur.

In occasione dell’AMG Performance Day, Mercedes-AMG ha svelato la Classe G nello speciale allestimento “Made to Measure Heroes”

Come confermato da Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia: “Questa nuova special edition esalta la tradizione artigianale e il carattere che da sempre contraddistingue il mondo di Classe G. Allo stesso tempo sottolinea la massima espressione del concetto di individualizzazione, un must have nelle scelte dei nostri clienti. Non ci poteva essere vetrina migliore dell’AMG Performance Day per presentare un concept che mette insieme il massimo dell’esclusività: la Classe G, Mercedes-AMG e il nuovo programma di personalizzazione Manufaktur Made to Measure che, se si fa riferimento alla livrea della vettura, permette di riprodurre sulla carrozzeria qualsiasi pantone si desideri”.

L’AMG Performance Day ha permesso anche di dimostrare quanto il marchio tedesco è vicino alla propria community. Importante sottolineare la presenza del GOT, acronimo per il G Owners Tribe, la community ufficiale dei possessori di Classe G.

Gli appassionati hanno potuto scoprire più da vicino il mondo Mercedes-AMG, effettuare giri di pista con le proprie vetture e scoprire le novità. Le attività in pista sono state supervisionate e coordinate dai piloti professionisti dell’AMG Experience. In questo modo, i clienti hanno potuto vivere appieno le vetture ad alte prestazioni ma in completa sicurezza.