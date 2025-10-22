Corsair: ecco i nuovi alimentatori extra lusso con iCUE integrato

La nota società che si occupa di produrre componenti per pc ad alte prestazioni, Corsair ha Presentato ufficialmente un nuovo alimentatore pensato per gli amanti delle postazioni da gioco che hanno un occhio di riguardo per non dire ossessionato al cable management, un elemento decisamente importante all’interno di una configurazione dal momento che un’ottima gestione dei cavi consente una migliore circolazione dell’aria che è assolutamente indispensabile per un raffreddamento efficace e costante.

Gli alimentatori presentati di recente soddisfano questa necessità dal momento che godono della certificazione e della presenza del così detto iCUE Hub, in parole povere, con un singolo cavo in uscita dall’alimentatore si possono alimentare i sistemi di raffreddamento a ventola e liquido e anche i sistemi di personalizzazione RGB, ovviamente gli alimentatori in questione godono anche di specifiche tecniche di tutto rispetto dal momento che offrono la certificazioneCybernetics Platinum, sono completamente modulari, sono certificati PCIe 5.1 e raggiungono la bellezza di 1.500 W.

Tutto collegato

Gli alimentatori in questione sono denominati HXi Shift, ed offrono tutto il necessario per collegare praticamente qualsiasi periferica voi abbiate bisogno di alimentare con un supporto fino ad un massimo di 24 dispositivi collegabili tramite iCUE Link, come se non bastasse la società fornisce direttamente in confezione tutti i cavi necessari per collegare ogni singola porta dell’alimentatore, ovviamente nel caso del iCUE Link Sarà presente un unico cavo che consentirà di effettuare il collegamento diretto di tutte le periferiche supportate.

La società sottolinea che il supporto a questa particolare tecnologia non solo consente una migliore gestione dei cablaggi ma di fatto riduce anche lo sviluppo di temperature elevate, dato che ovviamente va sottoposto all’onere della prova.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, abbiamo tre tagli: 1.000 W, 1.200 W e il già citato “top” da 1.500 W con prezzi da veri flagship: rispettivamente 265, 300 e 340 euro per portarseli a casa.