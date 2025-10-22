Lancia correrà nuovamente nel Campionato del Mondo Rally FIA

Lancia ha mantenuto la promessa fatta ai propri appassionati nelle scorse settimane. Il marchio tornerà a competere nel Campionato del Mondo Rally FIA nella categoria WRC2. A confermarlo è Luca Napolitano, CEO del brand, il quale ha affermato che il debutto è previsto al Rally di Montecarlo che si terrà tra il 22 e il 25 gennaio 2026.

L’annuncio è stato accompagnato da un video pubblicato online, dove a parlare sono i protagonisti di questa avventura. Il team Lancia Corse HF potrà contare sull’esperienza di Miki Biasion, due volte campione del Mondo Rally con Lancia, ed Eugenio Franzetti, Direttore della divisione sportiva del brand.

La stagione WRC 2026 prenderà il via con il Rally di Monte Carlo, sarà affrontata con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, una vettura appositamente preparata per la competizione. Al momento l’azienda non ha condiviso ulteriori dettagli sulla vettura e provvederà a comunicarli nel corso delle prossime settimane.

Come affermato da Luca Napolitano, CEO di Lancia: “Il Rallye Sanremo è stato la cornice ideale per chiudere una stagione memorabile e aprirne una nuova. Dopo il successo del Trofeo Lancia e della Ypsilon Rally4 HF, infatti, siamo pronti a compiere un passo importante. Con orgoglio possiamo annunciare che Lancia tornerà nel WRC, là dove ha scritto alcune delle pagine più leggendarie della sua storia sportiva. È un ritorno naturale per il marchio più vincente di sempre nei rally, che guarda al futuro con la stessa passione e determinazione che lo hanno reso un’icona mondiale. Ci vediamo a gennaio, a Monte Carlo, per la prima gara del Mondiale 2026”.

La nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale che affronterà le prove del WRC2 andrà ad ampliare la gamma di vetture dedicate al motorsport. Il brand può contare anche sulla Rally4 HF e sulla Rally HF Racing per creare un’esperienza Lancia Corse HF completa.