MacBook: le cover per le webcam possono essere dannose per il display, lo dice Apple

Negli ultimi anni molti utenti hanno scelto di coprire fisicamente la webcam del proprio portatile per motivi di privacy. L’idea è diventata comune soprattutto dopo la celebre immagine di Mark Zuckerberg con un adesivo sul suo laptop, e oggi è facile trovare sportellini o coperture adesive dedicate a questo scopo. Tuttavia, Apple mette in guardia: sui MacBook, queste soluzioni possono essere più pericolose che utili.

In una nota pubblicata nella sezione di supporto ufficiale, l’azienda spiega che i display dei MacBook Air e MacBook Pro hanno tolleranze minime tra il pannello e la parte inferiore della scocca. L’aggiunta di uno spessore extra, anche minimo, può provocare pressioni anomale sul vetro e causarne la rottura. Il problema si manifesta soprattutto quando il portatile viene trasportato in zaini o borse, o semplicemente impugnato da chiuso.

Perché Apple sconsiglia le protezioni fisiche

Oltre al rischio strutturale, Apple segnala che molte di queste cover interferiscono con il sensore di luminosità ambientale, compromettendo il corretto adattamento della luminosità dello schermo. macOS è sempre molto attento alla privacy e infatti quando si attiva la webcam, avvisa l’utente. Questo avviene con il classico LED verde che si accende proprio di fianco all’obiettivo, e che nessuna app può accedere alla fotocamera senza autorizzazione esplicita da parte dell’utente.

Secondo le linee guida Apple, l’uso di una protezione fisica dovrebbe essere considerato solo nei casi in cui sia strettamente necessario, ad esempio per motivi aziendali o di conformità a policy interne. In questi casi, la copertura non deve superare lo spessore di 0,1 millimetri, cioè quello di un normale foglio di carta. Se è più spessa, l’azienda raccomanda di rimuoverla o chiuderla prima di richiudere il portatile. Inoltre, vanno evitati materiali adesivi che possano lasciare residui sul vetro.

Apple conferma dunque la propria filosofia di design: proteggere la privacy attraverso soluzioni software e hardware integrate, senza compromettere l’estetica o l’integrità del dispositivo. Una scelta che ribadisce la differenza rispetto ai produttori Windows, molti dei quali hanno ormai introdotto otturatori fisici integrati nelle webcam dei propri notebook.