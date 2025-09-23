Apple: ecco le prime beta di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1

Apple ha reso disponibili agli sviluppatori le prime beta di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1, a una settimana di distanza dal rilascio delle versioni stabili. La build di iOS 26.1 introduce diverse funzioni interessanti, in particolare sul fronte di Apple Intelligence, che amplia il supporto linguistico includendo danese, olandese, norvegese, portoghese europeo, svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita. La traduzione in tempo reale con AirPods supporta ora anche giapponese, coreano, italiano e cinese in entrambe le varianti, semplificata e tradizionale.

Tra le modifiche visive, l’app Telefono adotta un tastierino numerico in stile Liquid Glass, mentre Apple Music permette di cambiare brano con uno swipe direttamente sulla barra del titolo. L’app Foto riceve uno slider aggiornato per i video e una barra di navigazione più opaca per migliorare la leggibilità su sfondi chiari. Anche il Calendario guadagna sfondi colorati per distinguere gli eventi provenienti da calendari diversi. Safari presenta una barra delle schede inferiori più ampia e con margini ridotti.

Un’altra novità riguarda la sicurezza: i “Rapid Security Updates” vengono rinominati in Background Security Improvement, con la possibilità di installare in anticipo i file di sistema e rimuoverli in caso di incompatibilità. Nel codice della beta compaiono inoltre riferimenti al supporto per il protocollo MCP (Model Context Protocol) di Anthropic, che potrebbe diventare uno standard per soluzioni AI agentiche.

Aggiornamenti per iPadOS e altri sistemi di Apple

Su iPadOS 26.1 viene modificata la gestione dei download in Safari, che ora compaiono in un popup centrale invece che in un menu a discesa. Per macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1 non ci sono ancora novità di rilievo, ma altre funzioni potrebbero emergere nelle prossime settimane di test.

Le beta sono scaricabili da Impostazioni, seguendo il percorso Generali > Aggiornamento Software, mentre le versioni definitive dovrebbero includere altre funzioni rimaste in sospeso dal rilascio iniziale di iOS 26, come il supporto ai passaporti nell’app Wallet.