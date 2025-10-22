AliExpress lancia sconti fino al 60% con i prezzi più bassi di ottobre

Le nuove offerte che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni sono indiscutibilmente tra le migliori in circolazione, proprio perché gli utenti si ritrovano a poter spendere veramente poco su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta o dal livello qualitativo del prodotto che si andrà effettivamente ad aggiungere al carrello. Tutti sono spediti direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con consegna gratuita e garanzia legale della durata di 24 mesi.

AliExpress, ecco la promozione più unica che rara

Mini massaggiatore portatile per il collo – Colonna cervicale sospesa intelligente con impacco caldo – PREZZO: 6,79 euro al posto di 20,56 euro – LINK.

Colonna cervicale sospesa intelligente con impacco caldo – PREZZO: al posto di 20,56 euro – LINK. XIAOMI MIJIA S100 Rasoio Elettrico Doppia Lama Portatile Asciutto Bagnato Rasoio Barba Trimmer Taglierina USB Ricaricabile Per Gli Uomini Rasoi Macchina – PREZZO: 16 euro al posto di 57 euro – LINK.

Doppia Lama Portatile Asciutto Bagnato Rasoio Barba Trimmer Taglierina USB Ricaricabile Per Gli Uomini Rasoi Macchina – PREZZO: al posto di 57 euro – LINK. 3500W/200Bar Spazzolato Elettrico Ad Alta Pressione di Lavaggio Auto Pistola Ad Acqua Giardino Strumento di Irrigazione per Makita 18V Batteria – PREZZO: 29 euro al posto di 70 euro – LINK.

Ad Alta Pressione di Lavaggio Auto Pistola Ad Acqua Giardino Strumento di Irrigazione per Makita 18V Batteria – PREZZO: al posto di 70 euro – LINK. Hub intelligente Tuya ZigBee 3.0 , ponte gateway wireless/cablato per telecomando vocale app, funziona con Alexa Google Home Assistant – PREZZO: 11 euro al posto di 33 euro – LINK.

, ponte gateway wireless/cablato per telecomando vocale app, funziona con Alexa Google Home Assistant – PREZZO: al posto di 33 euro – LINK. vivo V50 Lite 5G Smartphone, Cellulare Android con 8 GB + 256 GB, Display P-OLED a colori vividi di 6,77″ e 120 Hz, fotocamera tripla da 50 MP, Batteria da 6500mAh, Auricolari TWS 3e + Caricabatterie – PREZZO: 250 euro al posto di 359 euro – LINK.

5G Smartphone, Cellulare Android con 8 GB + 256 GB, Display P-OLED a colori vividi di 6,77″ e 120 Hz, fotocamera tripla da 50 MP, Batteria da 6500mAh, Auricolari TWS 3e + Caricabatterie – PREZZO: al posto di 359 euro – LINK. Macchina da caffè a capsule elettrica portatile 3 in 1 Macchina per caffè espresso Pompa di riscaldamento wireless Estrazione tazza di caffè Display digitale – PREZZO: 40 euro al posto di 87 euro – LINK.

Macchina per caffè espresso Pompa di riscaldamento wireless Estrazione tazza di caffè Display digitale – PREZZO: al posto di 87 euro – LINK. Nuovo 1500A auto Jump Starter Power Bank portatile 150PSI pompa d’aria auto batteria di emergenza Booster avvio dispositivo auto Starter – PREZZO: 33 euro al posto di 71 euro – LINK.

portatile 150PSI pompa d’aria auto batteria di emergenza Booster avvio dispositivo auto Starter – PREZZO: al posto di 71 euro – LINK. 12V 15A/8A Caricabatteria per auto intelligente Riparazione impulsi Avvio automatico Caricatore rapido Batterie al piombo per camion moto – PREZZO: 18 euro al posto di 41 euro – LINK.

intelligente Riparazione impulsi Avvio automatico Caricatore rapido Batterie al piombo per camion moto – PREZZO: al posto di 41 euro – LINK. Hagibis Dispositivo di raffreddamento magnetico per telefono cellulare Ventola di raffreddamento universale Radiatore per telefono cellulare per iPhone 17 Pro Black Shark Gaming Live Stream – PREZZO: 11 euro al posto di 31 euro – LINK.