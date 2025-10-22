Aero Hand Open, la mano robotica fluida e adattiva

TetherIA ha appena mostrato al mondo qualcosa che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza: una mano robotica capace di muoversi con una naturalezza sorprendente, tanto da riuscire ad aprire una lattina, afferrare un iPhone e manipolare piccoli oggetti come se fosse davvero umana. Si chiama Aero Hand Open, ed è pensata non solo per stupire, ma soprattutto per rendere la ricerca sulla manipolazione robotica più accessibile. L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: portare precisione e semplicità dove prima c’erano complessità e costi esorbitanti.

TetherIA presenta Aero Hand: robotica avanzata per makers e ricercatori

Dietro il progetto c’è l’ingegnere Xu Dong, che ha voluto un approccio diverso dai tradizionali sistemi robotici chiusi e complicati. Aero Hand utilizza un meccanismo di cavi e tendini che percorrono le dita, permettendo di piegare più giunture con un singolo movimento. Questo le consente di adattarsi automaticamente agli oggetti, invece di opporvi resistenza, riuscendo così a gestire forme irregolari o fragili senza rischiare di romperle. La mano non si limita a impugnare un oggetto, ma lo legge e lo interpreta, muovendosi in modo fluido e preciso, come farebbe una mano biologica.

La caratteristica più interessante è che il progetto è completamente open source. Tutti i file per la stampa 3D, il firmware e il software compatibile con ROS2 sono disponibili online, insieme a schemi e istruzioni dettagliate. In pratica, chiunque abbia una stampante 3D e una minima dimestichezza con la robotica può costruire Aero Hand Open e iniziare a sperimentare senza spendere una fortuna: il kit completo costa circa 314 euro, molto meno rispetto ai dispositivi accademici di fascia alta.

La mano è leggera, modulare e dotata di 16 giunti indipendenti, che le permettono di simulare gran parte delle funzioni di una mano umana. Può essere anche teleoperata in tempo reale tramite guanti sensorizzati o bracci robotici compatibili, aprendo nuove possibilità di ricerca nell’interazione uomo-macchina. Pur richiedendo regolazioni periodiche della tensione dei cavi e attenzione alle tolleranze delle parti stampate in 3D, Aero Hand Open rappresenta un vero e proprio laboratorio portatile, pronto a cambiare il modo in cui studenti, makers e ricercatori approcciano la robotica avanzata.

In un solo gesto, questa mano riesce a raccontare una storia di innovazione accessibile, mostrando come la tecnologia più sofisticata possa diventare uno strumento concreto per chiunque voglia sperimentare, imparare e inventare.