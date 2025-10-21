Pixel 10 Pro Fold: problemi durante i test di resistenza?

Il mondo degli smartphone pieghevoli continua a testare i limiti della tecnologia. Ciò mettendo in evidenza sfide legate a resistenza e sicurezza. Recentemente, il Pixel 10 Pro Fold di Google è diventato protagonista di un episodio senza precedenti durante un test di durabilità. Quest’ultimo è stato condotto da JerryRigEverything, noto per le sue analisi estreme. Durante una prova di piegatura, il dispositivo ha improvvisamente preso fuoco, generando fumo e calore tali da far scattare l’allarme antincendio del laboratorio. Zack Nelson, che da oltre dieci anni mette alla prova la solidità dei principali smartphone, ha parlato di un evento mai visto prima.

Cosa è successo durante il test dei nuovi Pixel 10 Pro Fold?

Secondo quanto riportato, il telefono era già compromesso dopo diverse sollecitazioni quando è stato piegato all’indietro fino a sovrapporre completamente lo schermo su se stesso. In quella condizione estrema, la batteria si è gonfiata, surriscaldata e infine incendiata. Pur essendo una situazione lontana dall’uso quotidiano, l’episodio rimane insolito anche nei test più severi.

Il caso ha sollevato dubbi sulla sicurezza del dispositivo. Elizabeth Chamberlain di iFixit ha chiarito che un incendio della batteria non implica necessariamente un difetto di progettazione. La possibilità di thermal runaway, ovvero un cortocircuito interno che provoca surriscaldamento, è una caratteristica intrinseca delle batterie agli ioni di litio. Chamberlain ha, inoltre, suggerito che il livello di carica del dispositivo durante il test, spesso superiore al 60% nei telefoni nuovi, potrebbe aver contribuito al fenomeno. Anche con cariche più basse, le sollecitazioni estreme applicate possono comunque provocare reazioni inattese. Soprattutto se gli strati isolanti della batteria vengono danneggiati.

Senza commenti ufficiali dall’azienda di Mountain View, l’accaduto sottolinea quanto la complessità dei dispositivi moderni rende necessarie procedure di test rigorose. Oltre che un’attenzione crescente alla sicurezza dei consumatori. In prospettiva, la vicenda del Pixel 10 Pro Fold invita a riflettere sulla evoluzione dei pieghevoli, sul bilanciamento tra innovazione e affidabilità e sulla necessità di standard sempre più stringenti per garantire prestazioni sicure anche sotto stress estremo.