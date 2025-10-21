Samsung Galaxy S25 e S24: in distribuzione le patch di sicurezza di ottobre 2025

Samsung Galaxy S25

Samsung continua a mantenere il suo primato in materia di aggiornamenti software: nelle ultime ore è partito il rollout delle patch di sicurezza Android di ottobre 2025, che raggiunge sia la gamma Galaxy S25 (nelle varianti Ultra, Plus e base) sia la precedente serie Galaxy S24. Si tratta del primo aggiornamento post-One UI 8.0, la nuova interfaccia basata su Android 16, e arriva con l’obiettivo di consolidare la stabilità di sistema e la sicurezza dei dispositivi.

Un aggiornamento mirato alla sicurezza

Dopo l’importante aggiornamento di settembre che ha introdotto One UI 8.0, l’update di ottobre è più contenuto ma non meno significativo.

Per i Galaxy S25, il firmware ha la sigla S93xBXXS6BYIF e pesa circa 600 MB.

Per i Galaxy S24, invece, la build è S92xBXXS4CYJ1, con un peso leggermente inferiore (poco meno di 500 MB).

Il changelog ufficiale, come spesso accade per gli aggiornamenti di sicurezza, non entra nel dettaglio: si limita a indicare miglioramenti alla “protezione del dispositivo” e generiche ottimizzazioni di stabilità e prestazioni. Tuttavia, come confermato dalle prime segnalazioni in arrivo dalla Thailandia e da altri mercati asiatici, l’update include oltre 80 fix di sicurezza, che risolvono vulnerabilità segnalate sia da Google (CVE) che da Samsung stessa (SVE).

Nessuna nuova funzione, ma più stabilità

Non ci sono novità funzionali o modifiche visibili nell’interfaccia: l’obiettivo di questa release è rafforzare il sistema dopo l’arrivo di Android 16, eliminando eventuali bug emersi durante la distribuzione di One UI 8.0. Alcuni utenti hanno già notato un miglioramento nella gestione energetica e un comportamento più fluido nella transizione tra app e schermate, segno che Samsung potrebbe aver incluso ottimizzazioni “silenziose” a livello di kernel e framework.

Come da tradizione, l’azienda procede a scaglioni: la disponibilità iniziale riguarda i modelli no brand distribuiti in Asia, ma l’Europa dovrebbe ricevere l’update entro la prossima settimana.

Come installare l’aggiornamento

Chi possiede un Galaxy S25 o Galaxy S24 può verificare la presenza dell’aggiornamento manualmente accedendo al percorso: Impostazioni → Aggiornamento software → Scarica e installa. Se l’update non è ancora disponibile, è consigliabile riprovare dopo qualche giorno: il rollout completo richiede generalmente una decina di giorni per coprire tutti i mercati. Come sempre, si consiglia di procedere all’installazione con almeno il 50% di batteria residua e una connessione Wi-Fi stabile, poiché il pacchetto può superare i 500 MB.