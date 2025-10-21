OnePlus Turbo: trapelano nuovi dettagli su display e batteria del prossimo smartphone

OnePlus Turbo

OnePlus si prepara a entrare in un nuovo capitolo della propria storia hardware con una linea inedita di smartphone: OnePlus Turbo. Dopo settimane di indiscrezioni, nuovi rumor confermano non solo l’esistenza del dispositivo, ma anche alcune delle sue specifiche chiave, tra cui un display OLED a 165 Hz e una batteria da 7.650 mAh — una delle più capienti mai viste su un device della casa cinese.

Una nuova linea “Turbo” per prestazioni estreme

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, il OnePlus Turbo sarà il primo modello di una nuova gamma pensata per combinare prestazioni elevate e autonomia record.

L’obiettivo sarebbe quello di offrire un dispositivo capace di competere nella fascia alta del mercato, ma con una filosofia leggermente diversa rispetto ai flagship tradizionali OnePlus: più potenza, più durata, più aggressività nei numeri.

Il leak suggerisce infatti che il Turbo monterà una batteria da 7.650 mAh, con ricarica rapida da 100W, un valore che, se confermato, lo collocherebbe tra gli smartphone più longevi della categoria. A titolo di confronto, la serie OnePlus 15 si ferma a 5.400 mAh con ricarica da 80W.

Display OLED da 165 Hz e risoluzione 1,5K

Un altro elemento chiave riguarda il pannello: display OLED da 1,5K con refresh rate a 165 Hz, pensato per offrire un’esperienza visiva più fluida e reattiva rispetto ai tradizionali 120 Hz. Il pannello potrebbe essere fornito da Tianma, un partner già noto nel settore, mentre per la serie OnePlus 15 l’azienda avrebbe scelto i nuovi BOE X3 OLED, con una resa cromatica più vicina a quella dei flagship Samsung. Il risultato dovrebbe essere un display luminoso, fluido e con neri profondi, ideale per gaming, contenuti multimediali e un utilizzo intensivo quotidiano.

Snapdragon 8 Gen 5: la potenza dietro il nome

Il cuore del dispositivo sarà presumibilmente il nuovo Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm, un SoC che promette un balzo prestazionale significativo rispetto alla generazione attuale.

Il chip adotta un’architettura con core principale a 3,8 GHz, affiancato da cluster di supporto a 3,32 GHz, e una GPU Adreno di nuova generazione, pensata per garantire frame rate elevati anche nei titoli più esigenti.