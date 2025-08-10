Amazon FOLLE: smartphone GRATIS con sconti dell’80% solo oggi

I prezzi su Amazon sono sempre più bassi e convenienti, con gli utenti che si ritrovano a tutti gli effetti a poter godere di un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro su una infinità di prodotti tra i migliori in circolazione, tra cui appunto smartphone di ultima generazione. Le offerte sono disponibili per tutti, senza limiti o vincoli particolari.
Non perdete altro tempo e correte subito ad iscrivervi al canale Telegram @codiciscontotech dove trovare ogni giorno le migliori offerte Amazon, i codici sconto gratis, i prezzi più bassi ed anche errori di prezzo in esclusiva assoluta per i soli iscritti. E’ gratis ed aperto a tutti.
Amazon, la promozione con tanti sconti anche dell’80%
- Canon Serie PIXMA TS5151 – Stampante Multifunzione per la Casa | Connessione Wireless per Stampare Facilmente da Smartphone | Stampante Wifi per Uso Domestico – PREZZO: 52,01€ al posto di 99€ – LINK.
- Baseus AP02 Aspirapolvere Auto, Aspirapolvere per Divano Peli di Animali Domestici 160W con Luce LED, Multifunzionale Aspirapolvere a Batteria da 10000mAh per Auto Casa Cucina – PREZZO: 29,99€ al posto di 69,99€ – LINK.
- ESUN Silk Filamento PLA a doppio colore da 1,75 mm, filamento per stampa 3D in coestrusione Silk Magic PLA, colore sfumato che cambia bobina da 1 kg (2,2 libbre) (Silk Blu Argento, 1KG) – PREZZO: 8,52€ al posto di 20,99€ – LINK.
- Corsair EX400U 2TB USB4 Esterno Portatile USB Type-C SSD – USB4, Connessioni USB 3.2 Gen2 2×2, Fino a 40Gbps, Plug-and-Play, MagSafe, Include un Cavo da USB-C a USB-C – Windows PC, iOS Mac – Grigio – PREZZO: 194,99€ al posto di 227,09€ – LINK.
- Samsung Smart TV 65” QE65S94FATXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025, 65″, 2025 S94F – PREZZO: 1999€ al posto di 2699€ – LINK.
- VOUNOT® Carrello Spesa Pieghevole in Alluminio, Carrello Portaspesa 6 Ruote con Borsa Termico e Ganci, 60 L, Nero – PREZZO: 37,89€ al posto di 49,99€ – LINK.
- MOVA 600 Kit+Garage Combo, Dreame Robot Tosaerba con 81x lame di ricambio, senza fili, mappatura 3D-LiDAR 600 m², evitamento ostacoli intelligente, controllo via app, taglio a U, silenzioso – PREZZO: 799€ al posto di 1248€ – LINK.