WhatsApp, videochiamate da record: fino a 32 persone in un solo tocco

WhatsApp non è più solo l’app delle chat e dei messaggi vocali. L’ultima novità annunciata da Meta la porta ufficialmente nel territorio delle piattaforme per la collaborazione digitale. L’ultimo aggiornamento in arrivo introduce infatti videochiamate di gruppo fino a 32 partecipanti, un salto importante rispetto al passato e una mossa che mira a sfidare colossi come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Il nuovo sistema rende le chiamate di gruppo più fluide e accessibili. Non servono app esterne né configurazioni complesse. Basta aprire un gruppo, toccare l’icona della videocamera e selezionare “Chiama gruppo”. Tutti i membri possono unirsi con un semplice tocco, anche da smartphone o computer, mantenendo l’esperienza sincronizzata e stabile. È possibile aggiungere nuovi partecipanti anche a conversazione già avviata, senza interrompere la connessione o creare un nuovo link. Una comodità che trasforma WhatsApp in uno strumento utile non solo per le chiacchiere tra amici, ma anche per riunioni di lavoro o lezioni online.

WhatsApp: un trucco semplice che cambia tutto

La funzione, definita da molti utenti “il trucco nascosto di WhatsApp”, era già in test da mesi e ora è disponibile per la maggior parte dei dispositivi Android e iPhone. L’obiettivo è rendere la comunicazione digitale più immediata e inclusiva, abbattendo le barriere tecniche. L’interfaccia è stata migliorata per gestire in modo chiaro le finestre video, mostrando i volti dei partecipanti e consentendo di passare rapidamente da un oratore all’altro.

Tale evoluzione fa parte della strategia di Meta di rendere WhatsApp uno spazio universale di comunicazione, capace di adattarsi tanto alle esigenze personali quanto a quelle professionali. La semplicità d’uso resta il suo punto di forza. In pochi secondi si può trasformare una chat di gruppo in una vera sala riunioni virtuale, senza limiti di spazio o distanza. Insomma, con questa mossa, WhatsApp rafforza la propria posizione come strumento globale, sempre più vicino a un sistema completo di comunicazione e collaborazione.