OnePlus 15 e Ace 6: abbiamo la data della presentazione ufficiale

OnePlus ha messo fine alla confusione nata su Weibo dopo il messaggio del presidente Li Jie, che aveva fatto pensare a un lancio imminente dei nuovi smartphone. In realtà, si trattava solo di un anticipo: l’annuncio dell’annuncio. Ora però la data è ufficiale. OnePlus 15 e OnePlus Ace 6 saranno svelati in Cina il 27 ottobre, durante un evento fissato alle 19:00 locali.

La comunicazione è arrivata tramite i canali ufficiali del brand, accompagnata da un’immagine che mostra il retro dei due modelli. Una mossa che conferma la volontà di distinguere visivamente le due linee, ma senza rinunciare a una certa coerenza stilistica.

Come già accaduto in passato, il debutto avverrà prima nel mercato domestico, con un lancio internazionale atteso nelle settimane successive.

Due anime diverse, ma un’unica direzione

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, OnePlus 15 punta tutto sulle “Ultra Performance”, una definizione che lascia intendere un hardware di fascia altissima e la presenza del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il modello offrirà prestazioni da vero flagship, con una particolare attenzione al gaming e alla fluidità del display, che dovrebbe arrivare fino a 165 Hz.

Il fratello minore, OnePlus Ace 6, sarà invece dedicato alla cosiddetta “Full Performance”: prestazioni elevate ma con un posizionamento leggermente più accessibile. L’obiettivo è proporre due prodotti distinti, capaci di coprire esigenze diverse senza sacrificare potenza o qualità costruttiva.

Debutto globale atteso entro novembre

Dopo la presentazione cinese, OnePlus 15 dovrebbe arrivare anche sul mercato globale nella prima metà di novembre, seguendo il classico schema dell’azienda. Il OnePlus Ace 6, invece, dovrebbe varcare i confini asiatici con un altro nome: OnePlus 15R.

La strategia è ormai collaudata. Prima il debutto in patria, poi l’apertura verso l’Europa e l’India. E con due modelli dal profilo così diverso, OnePlus sembra pronta a riaffermare la propria identità: quella di un marchio che punta ancora sul bilanciamento tra potenza, design e concretezza.