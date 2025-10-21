Netatmo: sempre più utenti in Italia guardano al sistema di riscaldamento connesso

Un recente sondaggio di Netatmo, condotto direttamente in Francia, Italia e Germania, ha rivelato interessanti abitudini e desideri da parte degli utenti, in merito alle abitudini di riscaldamento e appunto al desiderio di acquisto e utilizzo di un termostato smart.

Il riscaldamento domestico, con l’ormai imminente stagione invernale, è un tema che sta molto a cuore dei compaesani, non solo per una questione di comfort, quando proprio l’intenzione di godere della maggiore efficienza e consapevolezza nei consumi. L’indagine, che ha coinvolto circa 4000 utenti nei tre paesi, è stata volta a analizzare i vari aspetti legati al riscaldamento casalingo, con il 67% degli intervistati che hanno dichiarato il loro interesse a un termostato smart per ottimizzare il consumo energetico.

La possibilità di controllare la temperatura da remoto (o da distanza), è al secondo posto nella classifica d’importanza, con il 47% in Italia (mentre 39% in Germania e 56% in Francia). Approfondendo le funzioni più tecniche dei dispositivi di questo tipo, gli utenti fanno sapere che una volta acquistato vorrebbero poter programmare il riscaldamento secondo le proprie esigenze (39% in Italia, che sale al 61% in Francia e 29% in Germania), anche se non prettamente controllandolo da smartphone (solo il 19% in Italia, 15% in Germania, mentre il 44% in Francia). I consumatori francesi sono inoltre più attenti all’utilizzo durante i periodi di assenza (preferenza per il 34% degli utenti), caratteristica meno richiesta da italiani e tedeschi con il 10%.

Nonostante tutto questo, ad oggi ancora molti utenti esitano di fronte a tecnologie legate al riscaldamento smart, per i motivi più disparati, ma facilmente immaginabili: prezzo e installazione (65% in Francia, 56% in Italia e 49% in Germania),

Netatmo: i suoi prodotti possono fare la differenza

Netatmo dal canto suo fa di tutto per facilitare la gestione del riscaldamento, con prodotti semplici e efficienti, pensati per adattarsi facilmente a ogni utente. Le soluzioni smart sono compatibili sia con gli impianti centralizzati che quelli autonomi, come il Termostato Intelligente, installabile e utilizzabile senza interventi complessi o competenze tecniche avanzate, per poi virare su soluzioni pensate per le abitazioni con sistemi centralizzati. Un esempio possono essere le Valvole Termostatiche Intelligenti, installabili facilmente su ogni radiatore ad acqua calda, o il Sensore di Rilevamento di Finestra Aperta.

L’ecosistema si completa con l’applicazione Home + Control, disponibile gratuitamente sia su iOS che Android, con la sua capacità di riunire tutti i prodotti in un’unica piattaforma.