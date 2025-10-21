Huawei Mate 70 Air, rivelati design e presunte specifiche

A quanto pare, il trend di quest’anno saranno proprio gli smartphone sottili. Secondo quanto è emerso, infatti, anche il produttore tech Huawei annuncerà a breve il suo nuovo smartphone con la dicitura Air. Ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Mate 70 Air. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in rete sul sito web China Telecom, sul quale sono stati dunque confermato il suo design e le sue presunte specifiche tecniche.

Huawei Mate 70 Air, ecco design e presunte specifiche tecniche del device di Huawei

Anche il produttore tech Huawei sta per presentare in veste ufficiale il suo primo smartphone sottile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Mate 70 Air. Questo nuovo device è stato come già detto avvistato sul sito web China Telecom. Secondo quanto è emerso, questo nuovo smartphone dell’azienda Huawei sarà dunque estremamente sottile.

Soltanto il modulo fotografico posteriore sarà leggermente più spesso della scocca. Quest’ultimo, in particolare, sarà caratterizzato da un’ampia zona circolare. Al suo interno, sembra che siano collocati tre o quattro sensori fotografici, più il flash LED. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display. Il pannello avrà una diagonale pari a 6.9 pollici.

In alto sembra poi che siano collocati ben due sensori fotografici anteriori per scattare i selfie. Immaginiamo quindi che l’azienda adotterà una foro leggermente piu ampio per ospitare le due fotocamere. Per il momento non ne abbiamo comunque la certezza, dato che potrebbe anche trattarsi di una fotocamera anteriore e di vari sensori per lo sblocco 3D del volto. Sembra che sarà assente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. In basso troverà invece posto la porta di ricarica USB Type C, lo speaker di sistema e lo slot per inserire la scheda SIM.

Secondo quanto riportato sullo store, il nuovo Huawei Mate 70 Air sarà distribuito in diversi tagli di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB oppure 512 GB di storage interno. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere invece Golden Black, Feather White e Gold Silver Brocade.