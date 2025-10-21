ho Mobile, fino ai primi di novembre nuova super offerta

Fino ai primi giorni di novembre 2025, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile all’attivazione un’offerta di rete mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima è piuttostonsinile all’offerta proposta in precedenza dall’operatore, ma con un costo diverso. Vediamo qui di seguito cosa include.

Nuova super offerta dell’operatore virtuale ho Mobile fino ai primi giorni di novembre

Fino ai primi giorni di novembre, gli utenti interessati a passare ad ho Mobile potranno farlo attivando una nuova offerta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima va così a sostituire la precedente offerta denominata ho. 5,99 100 Giga.

Anche in questo caso, con la nuova offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G, ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e in upload. L’offerta in questione include poi ogni mese anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Come suggerito dal nome, l’offerta in questione ha un costo per il rinnovo piuttosto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 5,95 euro al mese. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero e per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici rivali. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero da TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb, invece, il costo di attivazione sarà pari a 29,90 euro.

Per chi vuole navigare con le nuove reti di quinta generazione, l’operatore sta proponendo un’altra offerta di rilievo. Si tratta dell’offerta ho. 9,95 150 Giga.