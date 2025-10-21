GEVI Wind crea la turbina eolica che “ascolta” e impara dal vento

Questa notizia proveniente da Roma, con un forte sapore di futuro e di ingegneria italiana, non è una delle solite storie su finanziamenti milionari, è molto di più. Parliamo di GEVI Wind, una startup che ha appena messo in tasca 2,9 milioni di euro per un’idea che suona quasi poetica: hanno insegnato a una turbina eolica a “respirare” e a “dialogare col vento”, invece di limitarsi a subirlo.

Una startup romana insegna all’eolico a respirare grazie all’intelligenza artificiale

Dimenticate le gigantesche pale bianche che dominano l’orizzonte in aperta campagna. Qui il campo da gioco è la città, i tetti dei capannoni, gli spazi ridotti dove finora l’energia eolica era praticamente un sogno irrealizzabile. La loro microturbina, un piccolo gigante di circa tre metri d’altezza, non è solo compatta; è viva. Il vero miracolo non è il metallo, è il cervello artificiale che ci hanno messo dentro, sviluppato insieme all’Università di Pisa.

Pensate a un organismo che non si limita a girare passivamente, ma che ascolta, che analizza in tempo reale. È un sistema di intelligenza artificiale che controlla le pale ogni manciata di millisecondi. Non si tratta di un meccanismo pre-programmato, ma di un vero e proprio apprendimento continuo. La turbina percepisce la direzione del vento, la sua forza, le imprevedibili turbolenze urbane, e decide istantaneamente come inclinare le pale per catturare la massima energia possibile. È un balletto dinamico, un’armonia tra macchina e natura.

E i risultati sono sorprendenti: questa intelligenza artificiale permette alla turbina di produrre fino al 60% di energia in più rispetto ai modelli verticali tradizionali, e soprattutto di resistere alle raffiche più violente riducendo lo stress strutturale di quasi l’80%. In sostanza, dura di più, lavora meglio e si stressa di meno.

Non a caso il CEO, Emanuele Luzzati, descrive la loro creatura come un “organismo che trasforma in energia ciò che prima era dispersione.” Ed è proprio questa l’essenza del progetto: portare l’eolico, una fonte pulita e potente, dove finora non era mai arrivato in modo efficiente — sui tetti delle città. Si può installare tranquillamente sul tetto di un condominio o di una piccola impresa e fornire tra i 3 e i 5 kilowatt, sufficienti per l’autoconsumo.

Il finanziamento, arrivato da nomi pesanti come 360 Capital e CDP Venture Capital, è il segnale che il mercato ha riconosciuto la genialità dell’idea. Ora, i fondi serviranno per avviare la produzione su scala industriale e per raffinare ulteriormente gli algoritmi, trasformando un eccellente progetto di ricerca in un prodotto disponibile per tutti. E c’è un dettaglio che fa la differenza, soprattutto per l’installazione in città: la turbina è incredibilmente silenziosa. A dieci metri di distanza, produce meno rumore di un sospiro.

L’energia pulita non deve più essere sinonimo di impatto visivo o acustico. GEVI Wind sta dimostrando che può essere efficiente, discreta e, soprattutto, intelligente. Se le premesse saranno mantenute, questa piccola, “vivente” turbina romana potrebbe davvero ridisegnare il paesaggio energetico urbano del futuro.