Comet: il volantino speciale con le super occasioni scade DOMANI

Comet sfrutta ottobre per presentare una serie di promozioni capaci di attirare l’attenzione. In un periodo in cui le strade si animano di zucche e decorazioni (almeno da qualche parte nel mondo), è più stimolante del solito curiosare tra offerte che fanno venir voglia di cliccare. Il consumatore curioso potrà esplorare proposte che abbinano tecnologia e risparmio, valutando ogni opportunità senza fretta. È un’occasione perfetta per chi desidera rinnovare dispositivi o aggiungere un tocco smart alla propria casa: nessuna sorpresa magica, soltanto scelte concrete. E, per aggiungere un sottile richiamo autunnale, ci si può lasciar accompagnare dall’ascolto di “Ghostbusters” dei Ray Parker Jr., che evoca un pizzico di mistero mentre si naviga tra le offerte.

Offerte wow disponibili ora da Comet

Fino al 22 le promozioni Comet sono attive in maniera estesa, e l’utente può valutare ogni modello con calma. Comet propone il Samsung Galaxy S24 8/256 GB Cobalt Violet a 499 euro, un dispositivo ad alte prestazioni. Per chi preferisce uno stile più sobrio, Comet propone il Motorola Moto G05 8/256 GB Denim Blue a 119 euro, un’offerta concorrenziale. Nel segmento tablet, Comet offre l’Apple iPad A16 11″ Wi-Fi 128 GB in giallo a 349 euro, ideale per chi cerca compattezza e versatilità. Per chi vuole schermi ampi, Comet inserisce il Samsung TV QLED 65″ QE65Q7F5AUXZT a 699 euro, soluzione di grande impatto. Chi desidera monitoraggio di salute e benessere troverà il Garmin Venu 3 Black/Slate a 399 euro.

Anche per la casa Comet propone soluzioni pratiche: la Rowenta Lavapavimenti GZ5035WO Nero a 249 euro e, per gli appassionati di caffè, la Lavazza macchina da caffè capsule LM 860 Jolie Evo Green a 69,90 euro. Inoltre, nel segmento televisori di grande formato Comet presenta il Samsung TV LED 75″ UE75U7000FUXZT Titan Gray a 699 euro, perfetto per visuali immersive. Infine, per chi cerca un buon compromesso, Comet offre lo Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB Midnight Black a 179 euro.