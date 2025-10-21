Realme annuncia la nuova Realme UI 7.0: aggiornamenti e strategie

Realme ha ufficializzato l’arrivo della RealmeUI-7.0. Stiamo parlando della nuova versione della sua interfaccia basata su Android 16. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Weibo di Kanda Leo, manager del progetto RealmeUI, e conferma un piano di rilascio che prenderà il via a novembre 2025 in Cina. Da lì, il lancio si estenderà pian piano ai mercati internazionali, compresa l’Europa.

La nuova versione promette un’esperienza più fluida, sicura e personalizzabile. Sarà presente, come detto, un’interfaccia rinnovata e funzioni basate sull’AI per ottimizzare consumi e prestazioni. La Realme UI 7.0 punta a offrire un sistema operativo più leggero, con animazioni e un controllo più profondo della privacy. In più, l’azienda ha annunciato un programma di beta testing pubblico, destinato inizialmente ai possessori di RealmeGT 7 Pro. Lo scopo? Perfezionare il software prima del rilascio stabile.

Realme guarda all’Europa: un ecosistema sempre più completo

L’elenco dei dispositivi aggiornabili è ampio. Si parte dai modelli di fascia alta come GT 7, GT7 Pro, GT 6, GT Neo6, fino ad arrivare alla serie 15 e 14, comprendendo anche i più recenti V70 e V60. In totale, oltre 30 modelli riceveranno la nuova interfaccia entro la fine di gennaio 2026.

Anche se il calendario ufficiale riguarda inizialmente il mercato cinese, Realme conferma la volontà di portare la UI 7.0 anche in Europa. L’azienda, tra i brand in maggiore crescita nel settore Android, punta a rafforzare il legame con la sua community mondiale. In Italia, il marchio è ormai riconosciuto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per l’attenzione agli aggiornamenti software, un aspetto sempre più importante nella scelta degli utenti.

La nuova interfaccia Realme UI 7 rappresenta anche un passo avanti verso l’integrazione di servizi intelligenti, con funzioni legate alla gestione energetica, alla sicurezza dei dati e al controllo intelligente dei dispositivi IoT. L’obiettivo? Costruire un ecosistema connesso e coerente, capace di competere con colossi come Xiaomi e Samsung. Insomma, con il lancio ormai alle porte e una roadmap chiara, Realme conferma la sua strategia di crescita mondiale.